León XIV llega a Gran Canaria en fotos: por primera vez un papa visita las islas

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Cerca de 2.000 personas esperan en el muelle de Arguineguín la llegada del papa León XIV en la primera visita que un pontífice realiza a Canarias, en uno de los actos con mayor carga simbólica de su viaje pastoral a España.

En este acto, de aforo cerrado, el Vaticano y la Iglesia de Canarias han reunido a más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y a representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración.

Cumpliendo la promesa de su antecesor Francisco, el papa León XIV se traslada a Canarias para defender la dignidad de todo ser humano, el respeto que merece quienes emigran para proteger su vida y buscar un futuro para ellos y sus familias.

Además, como ha adelantado el propio Vaticano, el pontífice quiere agradecer al pueblo de Canarias su respuesta ante una crisis humanitaria sin precedente en las islas, con más de 160.000 personas rescatadas en los últimos años en sus costas.

En Arguineguín, el Papa estará acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y el lehendakari, Imanol Padrales, cuyo gobierno mantiene desde hace años varias líneas de colaboración en materia migratoria con Canarias.

También estarán los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el obispo de Canarias, José Mazuelos, y Onalia Bueno, alcaldesa Mogán, municipio al que pertenece Arguineguín.