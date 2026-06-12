La DGT lanza un aviso rotundo antes del verano: la baliza v16 debe ir en tu coche sí o sí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de Tráfico ha lanzado una advertencia clara y directa a todos los conductores españoles de cara a las vacaciones de verano. Pere Navarro ha sido contundente al pedir que nadie emprenda viajes por carretera sin llevar consigo un dispositivo específico de seguridad, argumentando que se trata de una medida que puede salvar vidas y evitar accidentes secundarios en las vías españolas.

La Dirección General de Tráfico está llevando a cabo una campaña intensiva de concienciación sobre la baliza V16, un elemento que, aunque todavía no es obligatorio en todos los casos, se convertirá en imprescindible próximamente. Navarro ha subrayado que los argumentos para su uso son absolutamente convincentes y que no existe ningún inconveniente en su utilización.

Durante su comparecencia de este viernes, el máximo responsable de Tráfico en España ha sido especialmente enfático al señalar que "que nadie salga este verano sin llevar" este dispositivo en la guantera del vehículo. La insistencia responde a la proximidad de la Operación Salida estival, cuando millones de españoles se desplazarán por las carreteras del país.

Qué es la baliza V16 y por qué la DGT insiste tanto

La baliza V16 es un dispositivo luminoso de emergencia que sustituirá progresivamente a los tradicionales triángulos de señalización. Se trata de una luz amarilla autónoma que se coloca sobre el techo del vehículo cuando este sufre una avería o incidente en la carretera, siendo visible a una distancia de un kilómetro.

A diferencia de los triángulos convencionales, que obligan al conductor a salir del vehículo y caminar por la calzada para colocarlos a una distancia reglamentaria, la V16 puede instalarse desde el interior del coche o sin alejarse del mismo, reduciendo drásticamente el riesgo de atropellos. Esta característica es precisamente la que convierte al dispositivo en una herramienta fundamental de seguridad vial.

Según datos de la DGT, cada año se producen en España numerosos atropellos de personas que han salido de su vehículo para colocar los triángulos de emergencia. La baliza V16 elimina esta exposición innecesaria al tráfico en movimiento, especialmente peligrosa en autopistas y autovías donde los vehículos circulan a alta velocidad.

Calendario de implantación en España

Aunque Pere Navarro recomienda encarecidamente su uso inmediato, el calendario oficial de obligatoriedad de la baliza V16 establece diferentes fechas. Desde el 1 de enero de 2026, será obligatorio que todos los vehículos lleven este dispositivo, quedando prohibido el uso exclusivo de triángulos.

Sin embargo, hasta esa fecha existe un periodo transitorio en el que conviven ambos sistemas. Los conductores pueden optar por continuar utilizando los triángulos tradicionales o adelantarse y adquirir ya la baliza V16. La DGT recomienda claramente la segunda opción, especialmente para los desplazamientos largos de verano.

El precio de estos dispositivos oscila entre los 20 y los 40 euros, dependiendo del modelo y las características adicionales. Algunos modelos incorporan conectividad con sistemas de geolocalización que alertan a otros conductores a través de aplicaciones de navegación, aumentando aún más la seguridad.

Ventajas que destaca Tráfico

Pere Navarro ha sido categórico al afirmar que "todo son ventajas" en el uso de la baliza V16. Entre los beneficios principales destaca la eliminación del riesgo de atropello al no tener que abandonar el vehículo, la mayor visibilidad del dispositivo luminoso frente a los triángulos reflectantes, especialmente en condiciones de poca luz o climatología adversa.

Además, la facilidad de uso es otro factor determinante según el director general de Tráfico. Cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, puede colocar la baliza simplemente activándola y situándola sobre el techo del coche. No requiere esfuerzo físico ni desplazamientos peligrosos.

La durabilidad y autonomía también juegan a favor. Estos dispositivos funcionan con baterías de larga duración que garantizan su operatividad durante varias horas, tiempo más que suficiente para que llegue la asistencia en carretera. Además, su vida útil supera ampliamente la de los triángulos convencionales.

Recomendaciones para este verano

Con la llegada de las vacaciones estivales, la DGT ha intensificado sus campañas de prevención y seguridad vial en España. La baliza V16 forma parte central de estas recomendaciones, junto con otras medidas como la revisión del vehículo antes de viajes largos, el respeto de los límites de velocidad y los descansos cada dos horas.

Los expertos en seguridad vial coinciden en que la mayoría de accidentes secundarios podrían evitarse con una señalización adecuada y rápida de los vehículos inmovilizados. La V16 permite esta señalización inmediata sin poner en riesgo la integridad de los ocupantes del vehículo averiado.

La petición de Navarro busca que los conductores españoles se anticipen a la obligatoriedad y adopten voluntariamente esta medida de seguridad antes del verano de 2024, el más concurrido del año en las carreteras nacionales.