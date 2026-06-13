¿Qué ocurrió tal día como hoy, 13 de junio?

Cayetana Guillén Cuervo durante la tercera edición de los Premios Talía de las Artes Escénicas de España.Rodrigo Jimenez

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Hace 70 años el Real Madrid ganaba su primera Copa de Europa (1956) y hace 30 Bélgica eliminaba la pena de muerte (1996).

Este 13 de junio cumplen años la bailaora Cristina Hoyos (80), el actor Luis Merlo (60) y las actrices gemelas Olsen (40).

Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.

Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel.

Día Mundial de Tejer en público (segundo sábado de junio).

1525.- El religioso reformista Martín Lutero se casa con la exmonja Catalina de Bora.

1611.- El astrónomo alemán David Fabricius publica 'De Maculis in Sole Observatis', primer libro sobre manchas en el sol.

1886.- Un devastador incendio destruye gran parte de la ciudad de Vancouver (Canadá).

1920.- Una bomba estalla en el Teatro Nacional de La Habana durante una representación de la opera 'Aida' interpretada por el tenor Enrico Caruso.

1939.- Llega a México el buque Sinaia con más de 2.500 exiliados españoles huyendo de la Guerra Civil.

1944.- Lanzamiento sobre Londres de la bomba V-1 alemana, el primer misil guiado que se utilizó en guerra.

1956.- El Real Madrid gana la primera edición de la Copa de Europa al vencer al Stade de Reims.

1982.- Se inaugura en el Camp Nou de Barcelona el Campeonato Mundial de Fútbol España'82.

1996.- El Parlamento de Bélgica elimina la pena de muerte.

2000.- Ali Agca, autor del atentado contra Juan Pablo II, es indultado en Italia y extraditado a Turquía.

2005.- El cantante Michael Jackson es declarado inocente de abuso sexual de un menor.

2007.- Simon Peres es elegido noveno presidente de Israel.

2008.- Inauguración de la Exposición Internacional de Zaragoza.

2012.- Cruz Roja Internacional gana el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación.

2018.- Máximo Huerta dimite como ministro de Cultura de España siete días después de asumir el cargo tras conocerse que defraudó a Hacienda.

2019.- El Reino Unido firma la orden de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos.

2024.- El escritor Javier Cercas es elegido para ocupar el sillón 'R' de la RAE en sustitución de Javier Marías.

2025.- Israel lanza múltiples ataques contra instalaciones y objetivos militares en Irán, comenzando la llamada 'Guerra de los 12 días'.

NACIMIENTOS

1888.- Fernando Pessoa, escritor portugués.

1910.- Gonzalo Torrente Ballester, escritor español.

1917.- Augusto Roa Bastos, escritor de origen paraguayo nacionalizado español.

1923.- Antonio Pereira, escritor español.

1928.- John Forbes Nash, economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1994.

1932.- Jaime Peñafiel, periodista español.

1943.- Malcolm McDowell, actor británico.

1944.- Ban Ki-moon, diplomático surcoreano.

1946.- Montserrat Roig, escritora y periodista española.

- Cristina Hoyos, bailaora y coreógrafa española.

1963.- Olvido Gara, Alaska, cantante española de origen mexicano.

1965.- Cristina de Borbón, infanta de España.

1966.- Luis Larrañaga Merlo, actor español.

1967.- Luca de Meo, ejecutivo automovilístico italiano.

1969.- Cayetana Guillén Cuervo, actriz española.

1980.- Juan Carlos Navarro, baloncestista español.

1981.- Antonio Manuel Reina, atleta español.

- Chris Evans, actor estadounidense.

1986.- Mary Kate y Ashley Olsen, hermanas gemelas, actrices estadounidenses.

- DJ Snake, Dj francés.

1990.- Aaron Taylor-Johnson, actor británico.

DEFUNCIONES

1901.- Leopoldo Alas, 'Clarín', escritor español.

1931.- Santiago Rusiñol, pintor y escultor español.

1982.- Jaled ben Abdel Azis, rey de Arabia Saudita.

2005.- Eugenio de Andrade, poeta portugués.

- Jaime Campmany, periodista español.

2012.- Carlos Cobos, actor mexicano.

2017.- Moisés Maicas, director de teatro español.

2018.- Anne Donovan, baloncestista estadounidense.

- Miguel Mejides, escritor cubano.

2020.- Jean Raspail, escritor francés.

2021.- Ned Beatty, actor estadounidense.

- Ferran Freixa, fotógrafo español.

2023.- Cormac McCarthy, escritor estadounidense.

- Tony Leblanc jr., actor español.