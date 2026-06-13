El Supremo dictamina sobre las ZBE en Madrid: conductores con etiqueta B celebran la decisión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una decisión judicial del Tribunal Supremo ha sacudido los cimientos de la movilidad urbana en España. La noticia llega como un respiro para miles de conductores que circulan con vehículos clasificados con etiqueta B, después de que la más alta instancia judicial rechazara definitivamente el recurso presentado por el Consistorio madrileño. El auto, contra el que no cabe ningún tipo de impugnación, pone fin a un largo proceso legal que ha mantenido en vilo a los automovilistas durante meses.

El origen de esta controversia judicial se remonta a septiembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una sentencia que anuló elementos fundamentales de la Ordenanza municipal. Según documentación a la que tuvo acceso Europa Press, la resolución del Supremo confirma definitivamente aquella decisión inicial, cerrando cualquier posibilidad de reversión por parte de las autoridades municipales.

La clave del asunto reside en un aspecto técnico pero crucial: la insuficiencia del informe de impacto económico presentado inicialmente por el Ayuntamiento. Esta carencia documental ha resultado determinante para que los tribunales consideraran inválidos los artículos que delimitaban y regulaban el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones en la capital española.

Contexto de las zonas de bajas emisiones en España

Las Zonas de Bajas Emisiones se han convertido en una herramienta habitual en las principales ciudades españolas para combatir la contaminación atmosférica. Estas áreas restringidas limitan o prohíben la circulación de vehículos según su clasificación ambiental, afectando especialmente a aquellos con etiquetas B y A, o sin distintivo alguno.

En el caso de Madrid, la implementación de estas zonas había generado considerable controversia entre residentes, comerciantes y trabajadores que necesitan desplazarse diariamente. Los vehículos con etiqueta B, que incluyen principalmente gasolina matriculados desde el año 2000 y diésel desde 2006, habían visto restringido su acceso a determinadas áreas urbanas, provocando quejas generalizadas sobre las dificultades de movilidad.

Detalles de la resolución judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que los artículos de la Ordenanza municipal que establecían el ámbito territorial de aplicación de la ZBE carecían de la fundamentación económica necesaria. Esta deficiencia procesal, según los magistrados, impedía evaluar adecuadamente las consecuencias económicas que las restricciones impondrían sobre ciudadanos y empresas.

La sentencia inicial, dictada el 17 de septiembre de 2024, señalaba expresamente que el informe de impacto económico presentado no cumplía con los requisitos legales establecidos. Esta documentación resulta imprescindible para cualquier normativa que pueda afectar significativamente a la actividad económica de una ciudad, especialmente cuando se trata de restricciones a la movilidad.

Ante esta resolución desfavorable, el Ayuntamiento de Madrid interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo, buscando revertir la anulación. Sin embargo, la más alta instancia judicial española ha inadmitido dicho recurso mediante auto, confirmando así plenamente la decisión del tribunal madrileño.

Implicaciones para los conductores

Ante el riesgo de que la justicia tumbara la ordenanza antigua, el Ayuntamiento de Madrid aprobó en marzo de 2026 una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. Esta nueva norma fue redactada incluyendo los informes técnicos y económicos que faltaban en la anterior.

Por tanto, aunque la ordenanza de 2021 (la que fue juzgada) haya sido anulada, las ZBE siguen operando perfectamente bajo el amparo de la nueva normativa de 2026.

Multas actuales: Las sanciones que recibas ahora se basan en la ordenanza de 2026, por lo que son plenamente válidas y legales.

Multas antiguas (2021-2025): Aquí es donde está el foco del conflicto. Como la norma anterior ha sido declarada nula, muchos conductores están recurriendo multas antiguas bajo el argumento de que la base legal bajo la cual se impusieron ha desaparecido. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que las sanciones se aplicaron bajo la normativa vigente en aquel momento, pero este es un tema que ahora se resolverá en tribunales caso por caso.

Reacciones y posicionamientos

Desde asociaciones de automovilistas se ha celebrado la decisión, argumentando que las restricciones afectaban desproporcionadamente a familias con menores recursos económicos que no pueden permitirse renovar sus vehículos. Por el contrario, organizaciones ecologistas han expresado su preocupación por el posible retroceso en las políticas ambientales urbanas.

El Consistorio madrileño, por su parte, deberá replantear su estrategia de movilidad sostenible cumpliendo escrupulosamente con todos los requisitos administrativos. Fuentes municipales han indicado que están evaluando las opciones legales disponibles, incluyendo la elaboración de un nuevo informe de impacto económico que subsane las deficiencias detectadas.