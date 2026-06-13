Esta infracción en San Juan te costará 1.000 euros: la DGT ya tiene el radar preparado

Un agente de la Guardia Civil, durante una campaña de control de la Dirección General de TráficoEFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las celebraciones de San Juan se han convertido en una de las fechas más vigiladas por las autoridades de tráfico en toda España. Lo que para muchos representa una noche de fiesta y tradición, para la Dirección General de Tráfico supone un momento crítico en el que se multiplican los controles para evitar una infracción que cada año cobra especial relevancia.

La Guardia Civil intensifica sus dispositivos de seguridad vial durante estas fechas señaladas, consciente de que determinadas conductas al volante se disparan coincidiendo con las festividades. Las cifras no engañan: durante los puentes y celebraciones especiales, más de 6 millones de desplazamientos de largo recorrido saturan las carreteras españolas.

Las sanciones económicas y la pérdida de puntos del carné representan un riesgo real para quienes decidan ignorar una normativa fundamental que muchos conductores pasan por alto, especialmente tras participar en celebraciones nocturnas como las hogueras de San Juan.

La infracción que la DGT persigue con más intensidad

La conducción bajo los efectos del alcohol constituye la principal causa de siniestralidad grave en las carreteras de España durante las festividades. La normativa establece que conducir con tasas de alcohol superiores a las permitidas conlleva sanciones que pueden alcanzar los 1.000 euros de multa y la retirada de 6 puntos del permiso de conducción.

Durante la noche de San Juan, los controles de alcoholemia se multiplican en todas las comunidades autónomas. Las autoridades despliegan dispositivos especiales en las zonas costeras de las Islas Canarias y el resto del territorio nacional, donde las celebraciones suelen prolongarse hasta altas horas de la madrugada.

La Dirección General de Tráfico ha establecido que superar los 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos por litro en sangre) para conductores generales constituye una infracción grave. Para conductores noveles y profesionales, el límite se reduce a 0,15 miligramos por litro de aire espirado.

Consecuencias legales y administrativas de la infracción

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según la gravedad de la infracción. En el caso de superar las tasas establecidas sin llegar a considerarse delito penal, la multa asciende a 1.000 euros y comporta la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

Sin embargo, cuando las tasas superan los 0,60 miligramos por litro de aire espirado, la infracción se convierte en delito penal, lo que implica procedimiento judicial, posible retirada del permiso de conducción y penas que pueden incluir trabajos en beneficio de la comunidad o incluso prisión.

La Guardia Civil de Tráfico recuerda que negarse a realizar las pruebas de alcoholemia constituye igualmente una infracción grave, sancionada con 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos, equiparándose a dar positivo en el control.

Estrategias de prevención y concienciación ciudadana

Las autoridades de tráfico españolas han intensificado las campañas de concienciación antes de fechas señaladas. El objetivo principal consiste en reducir la siniestralidad asociada al consumo de alcohol y otras sustancias durante las celebraciones festivas.

La Dirección General de Tráfico insiste en la importancia de planificar alternativas de transporte cuando se prevé consumir alcohol. Entre las opciones recomendadas destacan el uso del transporte público, servicios de taxi o vehículos de transporte compartido, así como designar a un conductor que permanezca sobrio durante toda la celebración.

Los datos estadísticos demuestran que durante los fines de semana y puentes festivos, el consumo de alcohol está presente en aproximadamente el 40% de los accidentes mortales registrados en las carreteras de España, una cifra que aumenta significativamente durante celebraciones nocturnas como San Juan.

Dispositivos de control y tecnología aplicada

La Guardia Civil emplea tecnología avanzada para detectar conductores que circulan bajo los efectos del alcohol. Los etilómetros de última generación permiten obtener resultados precisos en cuestión de segundos, facilitando controles más eficientes sin generar retenciones prolongadas en las vías.

Durante la noche de San Juan y los días posteriores, los puntos de control se establecen estratégicamente en las salidas de zonas de celebración, playas y núcleos urbanos donde se concentran las festividades. Las Islas Canarias, con especial tradición en estas fechas, reciben atención particular por parte de las autoridades.

La coordinación entre la Dirección General de Tráfico y los cuerpos de seguridad autonómicos garantiza una cobertura completa del territorio nacional, maximizando la efectividad de las campañas de prevención y control.

Recomendaciones para una celebración segura

Las autoridades insisten en que la responsabilidad individual constituye el factor más importante para evitar sanciones y, sobre todo, para prevenir accidentes que puedan tener consecuencias fatales. Planificar con antelación el transporte de vuelta a casa resulta fundamental para disfrutar de las celebraciones sin poner en riesgo la seguridad propia ni la de terceros.

La inversión en seguridad vial durante estas fechas incluye no solamente controles de alcoholemia, sino también vigilancia sobre otras infracciones frecuentes como el exceso de velocidad o el uso del teléfono móvil al volante, conductas que también se intensifican durante los periodos vacacionales y festivos en toda España.

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