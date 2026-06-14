La Gala de Hostelería y Turismo premiará al restaurante Entrepeñas y al recepcionista del Parador de León

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La Junta de Castilla y León celebrará el martes, 16 de junio, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, una cita que estará dedicada a la ‘Sostenibilidad Social del Sector’ y que premiará, entre otros, al restaurante Entrepeñas de Geras de Gordón (León) y a Javier Rodríguez, recepcionista del Parador de León.

Impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y HosturCyL, con la colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo León, la gala pondrá en valor a los profesionales y establecimientos que contribuyen al prestigio turístico y gastronómico de la Comunidad a través de un modelo comprometido con las personas, el empleo de calidad, el arraigo al territorio y la preservación de la identidad gastronómica de Castilla y León.

Desde Hostelería de León resaltaron hoy que la provincia leonesa tendrá un papel protagonista en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, con el reconocimiento a “dos referentes del sector”, que “representan los valores de profesionalidad, arraigo al territorio y calidad que distinguen a la hostelería de la Comunidad”.

Así, el Restaurante Entrepeñas, ubicado en la localidad leonesa de Geras de Gordón, será distinguido por su compromiso con la sostenibilidad social. A lo largo de su trayectoria, este establecimiento se ha convertido en un ejemplo de cómo la hostelería puede contribuir al desarrollo del medio rural, generando actividad económica, empleo y oportunidades en el territorio. Su apuesta por la cocina tradicional, el producto local y la atención cercana ha hecho de Entrepeñas un referente gastronómico de la montaña leonesa y un ejemplo de arraigo y compromiso con su entorno.

Junto a este reconocimiento, Javier Rodríguez, recepcionista del Parador de León, recibirá el Premio al Mejor Recepcionista. Su profesionalidad, vocación de servicio y capacidad para convertir cada estancia en una experiencia memorable le han situado entre los grandes referentes de la atención al cliente en el sector turístico. Como primera persona que recibe a quienes visitan uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad, Javier Rodríguez representa los valores de hospitalidad, cercanía y excelencia que contribuyen a proyectar la mejor imagen de León y de Castilla y León.

Con estos galardones, la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León pone en valor la aportación de profesionales y establecimientos que, desde distintos ámbitos de actividad, contribuyen al prestigio turístico y gastronómico de la provincia de León.

Jornada profesional

La programación de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León se completará con una jornada profesional centrada en la sostenibilidad social y la gestión del talento, de forma que durante la mañana del 16 de junio, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, especialistas de referencia compartirán experiencias y herramientas para fortalecer el liderazgo, la motivación y el trabajo en equipo en el sector.

La iniciativa busca reconocer y poner en valor a los profesionales y oficios que hacen posible el día a día de la hostelería, muchos de ellos esenciales para el funcionamiento de los establecimientos, pero no siempre suficientemente visibilizados. De este modo, la gala refuerza uno de sus principales mensajes que las personas son el principal motor del desarrollo y la sostenibilidad del sector hostelero y turístico.