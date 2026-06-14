La DGT alerta sobre una práctica veraniega que puede costarte muy cara al volante

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las temperaturas estivales han llegado antes de tiempo a gran parte del territorio español, obligando a los ciudadanos a buscar soluciones para combatir el sofocante calor. Entre las situaciones cotidianas donde más se sufre este fenómeno meteorológico se encuentran los desplazamientos en vehículo, donde el habitáculo puede convertirse en un auténtico horno. Ante esta circunstancia, numerosos conductores optan por reducir al mínimo las prendas de vestir mientras conducen, una decisión que podría acarrearles serias consecuencias.

La Dirección General de Tráfico ha intensificado durante los últimos años sus campañas de concienciación sobre prácticas al volante que, aunque puedan parecer inofensivas, comprometen la seguridad vial. Entre estas conductas se encuentra circular sin camiseta o con el torso descubierto, una costumbre especialmente extendida entre los conductores masculinos durante la época estival y que puede derivar en sanciones económicas considerables.

El organismo regulador del tráfico en España recuerda que esta práctica, lejos de ser una simple cuestión de comodidad personal, representa un potencial riesgo para la seguridad tanto del conductor como del resto de ocupantes del vehículo. La normativa vigente establece directrices claras al respecto, aunque muchos automovilistas desconocen las implicaciones legales de conducir semidesnudos.

Marco normativo y sanciones aplicables

El Reglamento General de Circulación establece en su articulado que los conductores deben mantener la libertad de movimientos necesaria para manipular correctamente los mandos del vehículo. Aunque no existe una prohibición explícita de conducir sin camiseta, las autoridades pueden interpretar que esta práctica compromete la capacidad del conductor para manejar el automóvil de forma segura.

La sanción económica por circular sin la vestimenta adecuada puede alcanzar los 200 euros de multa, según la valoración que realicen los agentes de tráfico en cada caso concreto. Esta cuantía se enmarca dentro de las infracciones consideradas como leves por la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aunque la gravedad puede incrementarse si se producen circunstancias agravantes o se deriva en un accidente.

Los cuerpos de seguridad tienen potestad para sancionar a aquellos conductores cuya vestimenta inadecuada pueda suponer un riesgo para la conducción segura. Esto incluye no solamente circular sin camiseta, sino también utilizar calzado inapropiado como chanclas, sandalias o conducir completamente descalzo, prácticas igualmente extendidas durante el verano en España.

Riesgos para la seguridad vial

Más allá de las implicaciones legales, conducir sin camiseta presenta diversos peligros reales que comprometen la seguridad en carretera. El principal riesgo radica en el contacto directo de la piel con elementos del vehículo que pueden alcanzar temperaturas extremadamente elevadas bajo la exposición solar intensa.

El volante, el cinturón de seguridad metálico y la tapicería del asiento pueden provocar quemaduras en la piel expuesta, especialmente cuando el vehículo ha permanecido estacionado bajo el sol durante períodos prolongados. Estas quemaduras pueden generar reacciones involuntarias del conductor que deriven en pérdida del control del automóvil.

Adicionalmente, en caso de activación del airbag durante una colisión, la falta de ropa protectora incrementa significativamente el riesgo de abrasiones y lesiones cutáneas graves. Los sistemas de seguridad pasiva de los vehículos están diseñados considerando que los ocupantes vistan de manera apropiada, por lo que su efectividad puede verse comprometida.

Los expertos en seguridad vial también señalan que la sudoración excesiva sobre superficies lisas como el volante o los mandos puede reducir el agarre y la precisión en las maniobras, especialmente en situaciones de emergencia donde cada fracción de segundo resulta determinante.

Recomendaciones de la DGT para conducir en verano

La Dirección General de Tráfico ha elaborado un conjunto de recomendaciones específicas para los desplazamientos estivales que van más allá de la simple vestimenta. El organismo recomienda utilizar prendas ligeras, transpirables y de colores claros que permitan una adecuada regulación térmica sin comprometer la seguridad.

Entre las medidas aconsejadas destaca mantener el sistema de climatización en niveles óptimos, evitando temperaturas excesivamente bajas que puedan generar somnolencia o diferencias térmicas bruscas al salir del vehículo. La temperatura ideal en el habitáculo debe situarse entre los 21 y 23 grados centígrados.

Asimismo, resulta fundamental realizar paradas frecuentes durante los viajes largos, especialmente en las horas de mayor insolación. La DGT recomienda descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros, aprovechando estas paradas para hidratarse adecuadamente y reducir la temperatura corporal.

Consultas frecuentes sobre vestimenta al volante

Las búsquedas relacionadas con la legalidad de conducir sin camiseta en España se multiplican cada verano en los principales motores de búsqueda. Muchos conductores desconocen que la normativa puede interpretarse de forma flexible según las circunstancias específicas de cada situación.

Otras consultas habituales incluyen la permisividad del uso de chanclas o calzado veraniego mientras se conduce, así como las sanciones aplicables por vestimenta inadecuada. Los especialistas insisten en que, aunque algunas prácticas no estén explícitamente prohibidas, pueden sancionarse si comprometen la seguridad vial o la capacidad de control del vehículo.