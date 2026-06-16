Menores sin redes sociales

Publicado por Elena Camacho García Redacción Creado: Actualizado:

Cuando se apruebe la medida en una votación en el Parlamento, Reino Unido se convertirá, junto a Australia, Indonesia y Malasia, en uno de los países pioneros en prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

La medida del Gobierno británico, que considera que ha tomado «la decisión correcta» para proteger a los niños de los peligros en línea, afectará a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. Tras anunciar su decisión, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, reconoció que llevarlo a cabo no será fácil ya que algunas empresas tecnológicas quieren hacer creer que las redes sociales son «inmutables, parte de un orden casi natural».

Aunque todavía son pocos los países que han prohibido el acceso a las redes a los menores de 16, otros como España, Andorra, Noruega y Nueva Zelanda han anunciado ya su intención de hacer lo mismo. Y con iniciativas parecidas, aunque no siempre con el límite de 16 años, también planean prohibir o limitar el acceso de los menores a las redes en Francia, Dinamarca, Grecia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Chipre y Eslovaquia.

El primero

Australia fue el primero en tomar la iniciativa. En noviembre de 2024, el gobierno australiano aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, que incluye sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma. Dos años más tarde, Indonesia ha dado ese mismo paso y el pasado marzo prohibió el acceso de los menores de 16 años a varias plataformas, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube. Y desde el pasado 1 de junio, Malasia es el tercer país del mundo que aplica una restricción de este tipo; sus leyes prohíben el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y obligan a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad.

Planes

En España, la edad mínima legal para registrarse y usar redes sociales es de 14 años pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales, lo que en la práctica supondría impedir que los menores de esa edad tengan una cuenta propia.