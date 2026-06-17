La explosión floral de 5.000 cactus en un pueblo de León

La floración es un espectáculo tras el letargo del invierno.ÁNGELOPEZ

Los cactus o cactos son plantas originarias de climas extremos como el desierto, pero que se han adaptado a ambientes más benignos con las apropiadas artes de cultivo. En León, en la fértil vega que baña el río Esla, se encuentra una de las mayores colecciones de cactus de Castilla y León.

Rubén Díez Fuertes y Clara María Marcos Cueto, una pareja que decidió volver al pueblo para criar a su hija, cultivan en Fresno de la Vega la pasión por los cactus. No todo iban a ser pimientos, una tradición muy arraigada en la familia de Clara, hortelana de toda la vida. La afición empezó de la mano de Rubén en 2013. Compró un cactus en un bazar por un euro y «lejos de morirse, empezó a desarrollar una flor», confiesa. El entusiasmo le impulsó a investigar y descubrió que aquel cactus tan humilde como generoso en flores era un Gymnocalycium baldianum. Al día siguiente, se puso a recorrer floristerías y viveros en busca de nuevos ejemplares. Compró un Echinopsis oxygona que no le ha dado menos satisfacciones y una gran sorpresa: «¡Floreció por la noche!». Cinco años después la afición tuvo un empujón definitivo, cuando Clara le regaló un Stenocactus multicostatus. Un nuevo aliciente hizo crecer la afición: era una pasión compartida.

En 2019 se mudaron a San Sebastián de los Reyes y convirtieron la terraza de cuatro metros cuadrados en un jardín esplendoroso de cactus. Empezaron a profundizar en la vida de estas plantas, que les ayudaron a sobrellevar el confinamiento con su explosión de vida. Descubrieron la asociación Cacsuma y empezaron a visitar colecciones, intercambiar plantas y «conocer a gente maravillosa». «De pronto ya no éramos unos bichos raros», apuntan. Desde 2023, cuando decidieron volver a su tierra, la colección se expandió en un invernadero mucho mayor que la terraza de San Sebastián de los Reyes.

Las plantas se adaptaron bien al cambio de aires con pequeños ajustes con sustratos más minerales para controlar mejor la humedad. El invernadero es imprescindible para controlar la humedad con las temperaturas que se dan en la zona en invierno.

Hace dos años que dejaron de contar las plantas que habitan en su invernadero y para entonces ya superaban las 5.000. Entrar en el recinto a partir de abril es sumergirse en una explosión de colores. La variedad y vistosidad de las flores es tan grande como efímera su belleza. «Cada flor dura un solo día o poco más», señalan.

El secreto de la vida de estas plantas suculentas es la sed. Sí. Los cactus requieren estar a dieta de agua durante el invierno y pasar frío. «De octubre a marzo no hay que darles nada de agua», apuntan. A partir de la primavera se les empieza a dar agua. La floración tiene otro misterio. «Cuanto peor lo pasan en invierno, más flores nos regalan en primavera: es la forma de garantizar su supervivencia ante las condiciones adversas», apunta Rubén.

Son plantas que sobreviven a base de estrés térmico e hídrico. Su filosofía de cultivo se basa en respetar los ciclos, sin abusar de fertilizantes ni fitosanitarios; ni tampoco de los riegos. «No son plantas de interior, ni absorben las ondas del ordenador como cree la gente. Es una planta de exterior», sostienen. Con los cactus nada es lo que parece. Ni siquiera sus pinchos que, en realidad, son «hojas transformadas».

Desde que la pareja vive en Fresno de la Vega, hace algo más de tres años, apenas han tenido bajas. El cuidado y las condiciones del invernadero, con buena ventilación, favorecen la vida de los cactus.

Cuando empieza la floración cada día es una sorpresa en el jardín de los cactus. «No sabemos por qué se sincronizan tanto en los días», pero lo cierto es que «el mismo día del año florece el mismo tipo de planta en diferentes puntos del invernadero», explica Rubén.

La colección cuenta con ejemplares de países como Chipre, Alemania, Portugal e Italia, entre otros. De momento, está más centrado en especies híbridas como las echinopsis, que dan flores de un día, pero también cuentan con lobivias, originarias de América del Sur y similares a las echinopsis, pero con flores más espectaculares. «Los híbridos tienen algo curioso, y es que tanto el color como el tamaño de sus flores puede variar de unas floraciones a otras en función de diversos factores: temperatura, fertilización…», explica. Si no fuera por las etiquetas, dudarían de que fuera el mismo ejemplar. Con el tiempo y mejoras en el invernadero quieren compartir esta pasión con el pueblo, como un nuevo aliciente a la tierra del pimiento morrón.