Salvamento rescata a 64 personas, once menores, de una neumática al este de Lanzarote

Varios inmigrantes son atendidos tras desembarcar en el puerto de Arrecife, Lanzarote, en la madrugada de este jueves después de que la Salvamar Al Nair haya rescatado la pasada noche a unos 70 inmigrantes de origen subsahariano, cuando viajaban en una embarcación al este de Lanzarote. EFE/ Adriel Perdomo.

Publicado por EFE Las Palmas de Gran Canaria Creado: Actualizado:

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas al este de Lanzarote a 64 personas, once de ellas menores y seis mujeres, que iban en una neumática, según ha confirmado a EFE el 112 y ha informado la sociedad estatal en su cuenta de X.

El rescate se produjo a 87 kilómetros al este de Lanzarote y lo llevó a cabo la tripulación de la Salvamar Al Nair.

Todos los integrantes de esta expedición son de origen subsahariano.

La Al Nair los trasladó al puerto de Arrecife, donde fueron desembarcados sobre las 23.45 horas.

Uno de ellos, un varón, fue trasladado al hospital de la isla por una lesión leve en un tobillo.