El comedor social de León, un milagro de 120 años

El comedor social de León cumple 120 años, los mismos que la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca), que lo puso en marcha en octubre de 1906. En vísperas de su 120 aniversario, Asleca ha presentado su memoria con 124.174 servicios en el comedor y 1.416 personas usuarias, que son un un 136% más que en el año 2021, señaló su presidente, Félix Llorente.

El aumento de personas que acuden a este servicio no deja de crecer. En 2025 fueron 122 usuarios y usuarias más que en 2024 y hubo 21.900 servicios más. "Es más trabajo y más gasto. La gente casi ni respira", afirmó Llorente. El coste diario del comedor es de 1.704,91 euros.

Pero en medio de la necesidad parece que los milagros existen. "Las pasadas navidades andábamos asfixiados porque no habían llegado las subvenciones. Todos estábamos preocupados cuando un día apareció en el buzón un sobre con 6.000 euros", relató el presidente.

"Si ya creía que los milagros existen, ahora lo tengo demostrado. Estamos esperando a saber quién ha sido esa persona anónima para darle las gracias porque nos salvó: fue un balón de oxígeno anónimo y milagroso", admitió.

El repunte más elevado de personas atendidas se produjo en el periodo de 2022 a 2023.

En cuanto al perfil de las personas usuarias, el 30,5% (442) son de nacionalidad española y el 69,5% (984) son extranjeras. Por sexos, predomina el masculino con 1.045 casos, mientras que 371 fueron de mujeres.

La enfermedad mental y las adicciones son circunstancias que acompañan a muchas de las personas que acuden al comedor social, algunas en situación de calle.

Muchos carecen totalmente de recursos, especialmente los extranjeros. "A algunos les estamos dando la comida sin aportar el euro, aunque lo apuntamos como deuda para saber el alcance". Las personas de nacionalidad española suelen tener una pensión o prestación no contributiva, pero recurren al comedor porque con "480 euros y pagando 200 por una habitación es la única manera de arreglarse", apuntó sor Isabel, la directora.

Además del comedor social, su servicio más conocido, la Asociación Leonesa de Caridad -situada a los pies de la Catedral, en la plaza de Puerta Obispo- cuenta con un servicio de Higiene que proporcionó 812 duchas, 8.985 prendas lavadas y 104 personas atendidas en la peluquería.

La casa de acogida de víctimas de violencia de género y personas dependientes atendió a 8 mujeres y 12 menores a cargo en 2025. Esta casa, fundada en 1987, forma parte de la red asistencial a víctimas de violencia machista de Castilla y León.

"Somos una entidad genuinamente leonesa de interés público", subrayó Félix Llorente. "Somos una gran familia", añadió, formada por las Hijas de la Caridad, vinculadas a la asociación casi desde sus orígenes, el centenar de personas voluntarias que acuden a servir comidas y otros servicios y los donantes y suscriptores que ayudan a sostener Asleca, junto con las subvenciones de las instituciones.

Constancio García Paramio, tesorero de Asleca, destacó que el 59,3% de los recursos proceden de particulares, empresas y suscriptores, mientras que el 40,70% corresponden a subvenciones. En 2025, la entidad tuvo unos ingresos de 610.913,26 euros, con una merma de 7.808 euros respecto a 2024.

Un total de 121.075,7 euros corresponden a particulares y suscriptores; 134,135,63 fueron donativos en especie, mientras que las cuotas de los afiliados supusieron 44.877 euros; las aportaciones de usuarios alcanzaron 39.792,19 euros. Otras aportaciones de particulares y empresas fueron en prestación de servicios: 22.063 euros.

Las subvenciones oficiales supusieron 248.659 euros, de los que 32.841 corresponden a la Diputación provincial (2023 y 2024), 50.000 euros fueron aportados por la Junta de Castilla a través del 0,7% del IRPF que le entrega el Estado y otros 98.904 euros destinados a la casa de acogida.

El Ayuntamiento de León aportó 25.000 euros de acuerdo con el convenio suscrito con Asleca que, como señaló la concejala de Bienestar Social, Vera López, ha permitido incrementar la aportación municipal. La casa de acogida recibió otros 10.000 euros del Ayuntamiento de León.

Las compras, con un coste de 309.590,08 euros supusieron el 49,75% del gasto total, seguido de los gastos de personal, con 202.603,73 euros (32,56%). Las primeras aumentaron su coste un 5,01% y la carga salarial disminuyó el 32,56% debido a los ajustes de tablas salariales y a que no hubo que abonar indemnizaciones.

Asleca cerró el año con 9.190,92 euros, que, con amortizaciones, asciende a 11.379,28.

"Hoy presentamos la memoria, pero el trabajo es de 365 días desde hace 120 años con las personas más vulnerables y en situación más extrema, y quienes viven en la calle", destacó Vera López. La concejala agradeció la labor de la asociación y expresó el compromiso municipal para ayudar a que Asleca garantice "un plato caliente y sobre todo con un gesto amable".