¿Qué ocurrió tal día como hoy, 11 de julio?

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Un 11 de julio de 1975 China informó del descubrimiento de los guerreros de terracota de Xian; en 1978 tuvo lugar la tragedia del campin 'Los Alfaques' en Tarragona, con 215 muertos; en 2005 se celebró en Tres Cantos (Madrid) la primera boda homosexual en España; y en 2010 la selección española de fútbol se proclamó campeona del Mundial de Sudáfrica, con gol de Iniesta.

Día mundial del caballo.

Día mundial de la población.

Día internacional del genocidio de Srebrenica.

1533.- Excomunión de Enrique VIII de Inglaterra y ruptura con Roma.

1924.- El Gobierno noruego cambia el nombre de la capital Cristianía por el de Oslo.

1954.- El jefe del Ejército de Paraguay, Alfredo Stroessner, gana las elecciones presidenciales y protagoniza una dictadura hasta 1989.

1962.- Primera emisión vía satélite desde el Telstar 1, con la transmisión de una bandera estadounidense desde Androver, en Maine (EE. UU.), a Pleumeur-Bodou (Francia).

1964.- Inauguración del edificio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid.

1969.- El cantante británico David Bowie lanza el tema 'Space Oddity' días antes de que Neil Armstrong pisara la Luna.

1972.- Comienza en Reikiavik (Islandia) el Campeonato del Mundo de Ajedrez entre Boris Spasski, de la antigua URSS, y el aspirante Bobby Fischer, que se proclamó campeón el 1 de septiembre, convirtiéndose en el primer estadounidense en lograrlo.

1975.- Dan a conocer el descubrimiento de más de 7.000 esculturas de guerreros de terracota de Xian (China), encontradas un año antes.

1978.- Mueren 215 personas y otras 67 resultan heridas al estallar un camión con propileno frente al campin 'Los Alfaques', en Alcanar (Tarragona).

1982.- Italia gana el Mundial de fútbol al vencer en la final a la RFA (3-1), en el estadio Santiago Bernabéu.

1992.- El Sínodo General de la Iglesia anglicana aprueba que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio.

1995.- Al menos 8.800 personas son asesinadas en Srebrenica, una localidad bosnia de mayoría musulmana, por los serbobonios del general Ratko Mladic.

2000.- Una treintena de jefes de Estado aprueban por unanimidad en Lomé (Togo) la creación de la Unión Africana. Será constituida en 2002 en Durbán (Sudáfrica).

2002.- Tropas marroquíes se instalan en el islote español de Perejil y lo abandonan una semana después.

2003.- El Gobierno español aprueba el despliegue de 1.300 militares en Irak.

2005.- Se celebra en Tres Cantos (Madrid) la primera boda entre homosexuales, entre Emilio Menéndez y Carlos Baturín.

2006.- Una ola de atentados en siete trenes suburbanos en Bombay (India) causa 185 muertos y más de 700 heridos.

2010.- La selección española de fútbol se proclama campeona del Mundial de Sudáfrica al vencer a Holanda (1-0), con gol de Iniesta.

2011.- El cirujano Pedro Cavadas realiza el primer trasplante bilateral de piernas en el mundo en el hospital La Fe de Valencia.

2015.- Segunda fuga de una prisión mexicana del narcotraficante Joaquín, El Chapo, Guzmán.

2017.- Donald Trump Jr., hijo del presidente de EE. UU., publica los correos electrónicos que revelan que buscó apoyo ruso para dañar la campaña de Hillary Clinton.

2021.- Cuba registra las protestas ciudadanas más graves desde la década de los 90 alentadas por la situación económica y sanitaria que vive el país.

2025.- El PKK, la guerrilla kurda, considerada terrorista por Turquía, la UE y EE. UU., inicia su entrega de armas dentro de su proceso de disolución.

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NACIMIENTOS

1561.- Luis de Góngora y Argote, poeta español.

1775.- José María Blanco y Crespo, Blanco White, escritor español.

1920.- Yul Brynner, actor estadounidense.

1934.- Giorgio Armani, diseñador y modisto italiano.

1943.- Pedro Carrasco, boxeador español.

1958.- Hugo Sánchez, futbolista y entrenador mexicano.

1959.- Suzanne Vega, cantante estadounidense.

1960.- Jafar Panahi, director de cine iraní.

1972.- Henrique Capriles, político venezolano.

1975.- Rubén Baraja, futbolista y entrenador español.

1979.- Eric Abidal, futbolista francés.

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DEFUNCIONES

1766.- Isabel de Farnesio, reina de España y esposa de Felipe V.

1920.- Eugenia de Montijo, aristócrata española y emperatriz francesa.

1937.- George Gershwin, compositor estadounidense.

1976.- León de Greiff, poeta colombiano.

1989.- Laurence Olivier, actor británico.

2003.- María Mercedes Carranza, poetisa colombiana.

2014.- Tommy Ramone, integrante y fundador de la banda de rock Ramones.

2015.- Satoru Iwata, empresario japonés y presidente de Nintendo.

2016.- Emma Cohen, actriz española.

2022.- José Guirao, político español.

2023.- Milan Kundera, escritor checo.

2025.- Toni Cruz, humorista, cantante y productor español, fundador del grupo musical la Trinca.