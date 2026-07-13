Bizum permitirá desde mañana descargar la aplicación en los móviles para pagar en comercios

Cuidado con los Bizum que recibimos como pago y no declaramosEuropa Press via Getty Images

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Bizum permitirá descargar la aplicación Bizum Pay en los móviles tanto del sistema Android como iOS a partir de mañana martes 14 de julio, de modo que se podrá pagar en los comercios presencialmente del mismo modo que se efectúan pagos en línea.

El pago con Bizum en comercios, bares y restaurantes comenzó el pasado 18 de mayo de manera gradual, iniciando un camino que llevará a que en diciembre la gran mayoría de sus 32 millones de usuarios tengan la posibilidad de pagar su compra con una transferencia desde su cuenta bancaria acercando el móvil a un datáfono.

De manera que se espera que a finales de año, la práctica totalidad de las personas que usan Bizum puedan disponer de este servicio. Además, la cartera digital Bizum Pay también podrá utilizarse en el futuro para compras en línea.

Con Bizum Pay se podrá pagar directamente desde su cuenta bancaria al comercio, sin contacto, únicamente acercando el móvil al datáfono, y sin intermediarios.

Al tratarse de pagos instantáneos y confirmados por la entidad bancaria, los negocios verán reducidos los riesgos de fraude o impagos, según ha informado Bizum.

El director general de Bizum, Ángel Nigorra, ha destacado que el pago presencial con Bizum permitirá que 32 millones de clientes completen todas sus necesidades de pago, "de forma rápida, cómoda y segura, desde pagos entre personas hasta donaciones, compras online y, ahora, pagos en establecimientos físicos”.

El despliegue del pago presencial con Bizum ya está disponible en más de un millón de terminales de pago de comercios y negocios de todos los tamaños, un 60 % del total del parque de terminales bancarios

Los comercios, según Bizum, sólo deben contactar con su banco para empezar a ofrecer a sus clientes este método de pago sin cambiar el datáfono.

Para efectuar el pago en comercios, los usuarios solamente tendrán que desbloquear el móvil en el caso de Android y con pulsar dos veces el botón lateral en el sistema iOS, de manera que no tendrán que abrir la aplicación de Bizum Pay ni seleccionar el método de pago; de modo que al acercar el móvil al datáfono el pago de la compra quedará realizado directamente y sin intermediarios.

Por tanto, entre las características principales de Bizum Pay destacan el pago instantáneo en comercios, sin contacto, sin intermediarios, e incluyendo en la cartera multibanco de los móviles, en wallet.

A ello se suma la seguridad que ofrece este método de pago, con las garantías y protección que ofrecen otros medios de pago como las tarjetas bancarias.