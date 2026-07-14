Llenazo en León por el eclipse

León será una de las ciudades españolas para ver el eclipsedl

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

Después de más de 100 años, el sol y la luna se abrazarán en los cielos españoles. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

El eclipse atravesará distintas capitales de provincia como León, A Coruña, Palma, Oviedo, Bilbao, Zaragoza y Valencia. En León, se espera que el eclipse empiece a las 19:33, que tenga su máximo a las 20:29, y que concluya a las 21:22.

León, como una de las provincias que acogerá este acontecimiento inaudito, ha sido un imán para turistas extranjeros. Según los datos de distintos hoteles leoneses, estas son las nacionalidades registradas: franceses, alemanes, estadounidenses, coreanos, japoneses, británicos, portugueses, holandeses, canadienses y nórdicos acudirán a la provincia leonesa para disfrutar del fenómeno más esperado del año.

Habrá otros eclipses en agosto de 2027 y en enero de 2028. No habrá otro eclipse solar total en españa hasta 2053.





El efecto de este milagro cosmológico se ha hecho notar en el turismo provincial; la cifra general de ocupación de los hoteles ronda el 90%. El Aparthotel Campus San Mamés alega una cifra concreta del 92,98% de ocupación. En algunos hoteles no quedan plazas: el Hotel Silken Luis de León señala una ocupación del 100%.

En el caso del Hotel Zentral, el porcentaje de ocupación experimenta un repunte increíble entre el día previo al eclipse y el día del eclipse: dicho hotel cuenta con una ocupación del 76% para el día 11, mientras que el día siguiente tendrá una ocupación del 90,5%.

Las actividades especiales con motivo del eclipse son realizadas por algunos hoteles de la ciudad: el Hotel Conde Luna abrirá su azotea niMÚ para la observación del eclipse y el hotel NH Plaza Mayor ofrecerá cena y otro tipo de servicios especializados.

Si la cifra de ocupación ya es destacable, dentro de las cifras de ocupación hay que resaltar que una mayoría la encarnan turistas extranjeros. El Hotel Dorma informa de una ocupación extranjera del 91% y el Hotel Zentral señala un 90%. El Hotel Alfonso V albergará en sus habitaciones a muchas nacionalidades distintas: Canadá, Alemania, EE UU, países nórdicos y Holanda.

El avistamiento de fenómenos astronómicos es fantástico en el mundo rural. Gracias a su ausencia de contaminación lumínica y su lejanía del bullicio urbano, los pueblos son pequeños paraísos terrenales para contemplar el eclipse.

Sorprendentemente, los hoteles rurales arrasan en ocupación tanto como los hoteles urbanos. Una de las zonas rurales estrella para este evento es Riaño: los hoteles de la capital de comarca no tienen plazas disponibles. Hotel Presa y Apartamentos Los Casares cuentan con una ocupación del 100%. El Hotel Restaurante Sainz-Casa Rural La Huerta calcula una ocupación del 80%.

El pueblo de Cistierna se ha convertido en otro de las favoritos de los visitantes: el Hotel SPA Puerta Vadinia detalla una ocupación del 100% para esa fecha.

Los extranjeros también recurren a los hoteles rurales y los datos lo confirman: Hotel Presa y Hotel SPA Puerta Vadinia contarán con un 80% de ocupación extranjera.

Ante estas cifras, es innegable que León es una zona bendecida por los astros y por el turismo.