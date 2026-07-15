Ni París, ni Nueva York: el inesperado país número 1 del mundo para viajar este verano sin arruinarse

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El auge de nuevos polos turísticos está reconfigurando por completo el mapa viajero de este año, dejando atrás a las grandes capitales europeas y norteamericanas que, tradicionalmente, encabezaban todas las listas. Según el reciente Índice Global de Destinos 2026, el viajero actual ha dejado de priorizar el estatus de los destinos clásicos para buscar un equilibrio mucho más racional: lugares que ofrezcan una experiencia cultural profunda, un clima favorable y, sobre todo, una seguridad impecable sin que esto suponga un desembolso inasumible.

Uzbekistán se ha alzado con el primer puesto de este ranking, consolidándose como una joya oculta que combina una historia fascinante con un coste de vida extremadamente competitivo. A su estela, naciones del Norte de África como Túnez, Marruecos y Egipto dominan los primeros lugares, demostrando que la descentralización del turismo es ya una realidad imparable. Esta tendencia no solo refleja una búsqueda de ahorro por parte de los turistas, sino también una madurez en sus decisiones, donde la autenticidad y la tranquilidad han pasado a ser los activos más valorados a la hora de planificar las vacaciones.