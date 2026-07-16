Cristiano Ronaldo encumbra la cecina leonesa con una pizza que triunfa en su restaurante de Madrid

Una de las partes de la azotea tan demandada en el hotel de Critiano Ronaldo, donde se vende la pizza La Leonesa.HOTEL Pestana CR7 Gran Vía Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Lo mejor de León, en el corazón de la Gran Vía, donde el bullicio turístico se mezcla con el lujo, la Planta 9 CR7, el restaurante de Cristiano Ronaldo ubicado en la azotea del hotel Pestana CR7 Gran Vía, ofrece una propuesta que sorprende por su fusión: la pizza La Leonesa. Un plato que lleva el alma de la provincia de León hasta uno de los enclaves más internacionales de la capital española, demostrando cómo productos tradicionales pueden conquistar paladares globales.

La pizza, valorada en poco más de 20 euros, se prepara con una base de salsa de tomate y mozzarella fior di latte, a la que se incorporan generosos trozos de cecina de León ahumada y madurada, queso idiazábal, rúcula fresca, aceite de albahaca, parmesano rallado y un toque picante de pimienta de Sichuán. El resultado es una combinación equilibrada entre lo ahumado y curado de la cecina, la untuosidad de los quesos y el frescor de la rúcula, que ha cautivado a quienes buscan sabores auténticos en un entorno sofisticado.

El restaurante, con su diseño moderno de estilo neoyorquino y vistas privilegiadas al skyline de Madrid, se ha convertido en un punto de encuentro para turistas y locales. Con un precio medio por persona de entre 25 y 30 euros, la experiencia invita a disfrutar no solo de la pizza, sino de la atmósfera elevada de la terraza.

De León al mundo (y al plato de CR7)

La presencia de la cecina de León en la carta de Cristiano Ronaldo no es un detalle menor. Este producto emblemático de León, con su característico proceso de ahumado y maduración, ha logrado un éxito notable fuera de sus fronteras tradicionales. Exportada a mercados europeos, asiáticos y americanos, la cecina ha pasado de ser un manjar de la meseta a un ingrediente de tendencia en cocinas de fusión y alta gastronomía.

Curiosamente, este reconocimiento internacional llega en un contexto donde figuras como Leo Messi —rival histórico de Ronaldo en los terrenos de juego— también representan el orgullo de productos y culturas que trascienden fronteras. Así como la gastronomía argentina ha posicionado sus sabores en todo el planeta, la cecina leonesa encuentra en la pizza La Leonesa de CR7 un escaparate de lujo que la proyecta hacia un público cosmopolita. De la montaña leonesa a la azotea madrileña pasando por el estrellato de CR7, se confirma que los buenos productos no entienden de rivalidades ni límites geográficos.

La pizza La Leonesa no solo alimenta; conecta. En un Madrid que se mira al mundo desde las alturas, un bocado de León recuerda que la excelencia gastronómica española sigue expandiéndose, incluso bajo el sello de una de las mayores estrellas del fútbol mundial. Quien visite Planta 9 CR7 no solo probará una pizza excelente: probará un pedazo de la España profunda que ya conquistó al planeta.