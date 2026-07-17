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Ecomarcha contra los incendios

Inmediaciones de la zona afectada por el incendio declarado el pasado domingo en la localidad de Villaquilambre (León).

Inmediaciones de la zona afectada por el incendio declarado el pasado domingo en la localidad de Villaquilambre (León).EFE/J. Casares

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Redacción
León

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El sábado 18 de julio arranca en León una nueva edición de la Ecomarcha, la ya tradicional ruta cicloturista que cada verano organiza Ecologistas en Acción, confederación que agrupa a más de 200 colectivos ecologistas de todo el Estado español.

Hasta el próximo 2 de agosto, un pelotón de personas de todas las edades y territorios recorrerá las carreteras de León, Zamora, Ourense y Asturies bajo el lema «¡Incendios nunca más!». El objetivo no es competitivo, sino ejercer un ecologismo social.

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