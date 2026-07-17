Ecomarcha contra los incendios

Inmediaciones de la zona afectada por el incendio declarado el pasado domingo en la localidad de Villaquilambre (León).EFE/J. Casares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sábado 18 de julio arranca en León una nueva edición de la Ecomarcha, la ya tradicional ruta cicloturista que cada verano organiza Ecologistas en Acción, confederación que agrupa a más de 200 colectivos ecologistas de todo el Estado español.

Hasta el próximo 2 de agosto, un pelotón de personas de todas las edades y territorios recorrerá las carreteras de León, Zamora, Ourense y Asturies bajo el lema «¡Incendios nunca más!». El objetivo no es competitivo, sino ejercer un ecologismo social.