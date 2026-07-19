Incibe ayuda a un usuario que recibió cargos fraudulentos tras reservar en una plataforma de alojamientos vacacionales

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La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a un usuario tras haber sido víctima de una estafa en una plataforma de alojamientos.

Según indicó, tras realizar una reserva en un hotel, recibió varias notificaciones en el servicio de mensajería de la propia plataforma donde había realizado la gestión, con unos enlaces para confirmar la reserva. Tras llevar a cabo el trámite, le hicieron dos cargos indebidos en su tarjeta bancaria, argumentando que posteriormente se los devolverían, pero nunca fueron reembolsados.

Además, comentó que se había puesto en contacto directamente con el hotel y le dijeron que habían sufrido el hackeo de su cuenta en el portal ‘online’ de reservas y a raíz de ese incidente los ciberdelincuentes habían enviado notificaciones falsas desde la misma aplicación oficial de la plataforma a otros usuarios que trataban de reservar su alojamiento vacacional.

Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ le ofrecieron diversas pautas como contactar con la entidad bancaria para tomar las medidas de protección necesarias, como cancelar la tarjeta de crédito, analizar el dispositivo con una herramienta antivirus, recopilar todas las evidencias posibles sobre el fraude sufrido, interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abrir una reclamación en la entidad bancaria para tratar de recuperar los importes y reclamar a través del Banco de España, si su banco se mostraba finalmente reacio a devolver el dinero defraudado.

Además, a nivel preventivo le recomendaron no acceder a enlaces sin contrastar su veracidad previamente con la empresa que se los remite y hacer uso de analizadores de URL. Finalmente, le recordaron que ante cualquier otra duda que pueda surgir sobre este tema u otra cuestión relacionada con la ciberseguridad, la Línea de Ayuda del Incibe funciona todos los días del año, de ocho de la mañana a once de la noche.