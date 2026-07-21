Casi mataron al líder nazi

Corona ofrecida en conmemoración a los asesinados por su resistencia al régimen nazi en Berlín.efe/EPA/CLEMENS BILAN

Publicado por Agencias Berlín Creado: Actualizado:

Alemania conmemoró este lunes en Berlín en presencia de autoridades del Gobierno alemán, el Parlamento y las Fuerzas Armadas, un acto en el que militares germanos trataron de matar a Adolf Hitler a través de la conocida como operación Valquiria, como parte de la resistencia contra el régimen totalitario nacionalsocialista.

En el complejo que ocupa el Memorial de la Resistencia Alemana, que en tiempos del Tercer «Reich» fue sede, entre otros órganos, del Ministerio de Defensa nazi, la ministra de Educación, Karin Prien, instó a recordar la heroica actitud de quienes actuaron contra el poder nacionalsocialista.

«La historia de la Resistencia nos recuerda que las personas no nacen héroes», sino que «aprenden a asumir responsabilidades cuando la libertad y la dignidad humana están en peligro», dijo Prien.

«Ésa sigue siendo nuestra tarea», abundó la política cristianodemócrata, que tomó la palabra en presencia de, entre otros, el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, y del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Alemania, Carsten Breuer.

Durante la ceremonia, se colocaron varias coronas de flores en honor a las víctimas del nacionalsocialismo, en particular los cinco oficiales que trataron de asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944 con la operación Valquiria.

En dicha tentativa participaron, entre otros, el general retirado Ludwig Beck, el general Friedrich Olbricht, el coronel Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, además del coronel Claus Schenk, conde de Stauffenberg y el teniente primero Werner von Haeften.

Varios de ellos fueron ajusticiados por el régimen en el lugar en el que se desarrolló la ceremonia de este lunes.

«Honramos sus nombres en la placa conmemorativa que se encuentra aquí, en el patio de honor», pues «son representantes de todos aquellos que participaron en el intento de golpe de Estado del 20 de julio de 1944 contra el nacionalsocialismo», dijo en el acto Valerie Riedesel, responsable de la Fundación 20 de julio de 1944.

Von Stauffenberg fue quien personalmente trató en vano de matar a Hitler con una bomba en un cuartel general situado cerca de la actual ciudad polaca de Ketrzyn, antigua Rastenburgo, y tras el atentado fue ejecutado en Berlín en represalia junto a sus cómplices.

Además del atentado contra Hitler, planeaban la toma del Cuartel General nazi.