Las exmonjas de Belorado defienden su derecho a vender arte: "Es rastrero que nos acusen"

Publicado por EFE Burgos Creado: Actualizado:

Cuatro de las exmonjas de Belorado han declarado este lunes en el juzgado de Briviesca (Burgos) en la causa que investiga la venta de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento, hechos que tuvieron lugar en 2023, antes del cisma que protagonizaron en mayo de 2024, y que han defendido como algo habitual en los cenobios como medida de subsistencia.

Las exreligiosas, que desde que fueran desahuciadas del convento de Belorado el pasado marzo residen en La Puebla de Montalbán (Toledo), han insistido antes de declarar en que son víctimas de una persecución por parte del Arzobispado de Burgos, y consideran "rastreras" las acusaciones, y propias de un acto "vil" y "ambicioso".

Sor Paloma, que ha llegado junto con sor Isabel, sor Sion y sor Israel, ha recordado en declaraciones a los medios que la causa que se investiga -y por la que ella y sor Isabel fueron detenidas en noviembre de 2025, tiene que ver con la venta de bienes en 2023, antes del cisma, y después de esa fecha no han vendido nada.

Ha insistido en que "tenían todo el derecho a hacerlo" y no tenían que pedir autorización al arzobispo, dado que si la venta no supera los 750.000 euros solo requieren del permiso de los propios órganos de gobierno de la comunidad religiosa, y lo tenían "con el voto unánime", por lo que ha defendido la legalidad de esas ventas.

Por su parte, sor Sion ha recordado que "es una cosa que hacen los monasterios, cuando tienen que restaurar otros bienes venden cosas, que no están inventariadas ni catalogadas", ha precisado, y ambas han afirmado que después de 2023, y en especial después del cisma, no han vendido nada del monasterio.

El origen de la causa fue la detección en el mercado especializado de antigüedades de varias piezas que podían corresponder al patrimonio histórico del convento, y al menos una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid.

La exabadesa del convento -sor Isabel-, sor Paloma y un anticuario de León fueron detenidos el 27 de noviembre de 2025 y al día siguiente quedaron en libertad provisional.

La investigación está abierta por posibles delitos de apropiación indebida agravada, apropiación indebida de bienes de interés cultural y receptación.

Cuatro casullas por "menos de mil euros" y el uso de los vehículos

La declaración en el juzgado de Briviesca se extiende también a una investigación por apropiación indebida la venta de cuatro casullas, a través de internet en 2024, por valor de "menos de mil euros", ha indicado sor Paloma, quien ha asegurado que no tenían ningún valor y como esas han quedado otras en el convento.

Sor Sion ha explicado que se trataba de casullas antiguas, que ya no usaban, y que vendieron para obtener el dinero con el que adquirir ornamentos litúrgicos nuevos tras su decisión de separarse de la Iglesia católica, y ha insistido en que no tenían que pedir permiso al arzobispo porque no lo reconocían ya como su superior.

"Me parece vil, me parece de una ambición y un poco rastrero", ha apuntado sor Paloma en referencia también a la denuncia del Arzobispado por apropiación indebida por el uso tras el cisma de los entre cinco y seis vehículos propiedad del monasterio de Belorado.

Ha recordado que, entre esos vehículos, se encuentran además de dos de renting que ya se devolvieron, uno que entregaron a las víctimas de la Dana en Valencia, otro donado por un benefactor y otro más regalado por un padre a una de las monjas: "en mi opinión es un rasca, rasca", una persecución del arzobispo.

Vida tranquila y sencilla

Las exmonjas de Belorado han explicado que llevan una vida "bastante discreta" en La Puebla de Montalbán (Toledo), porque necesitan estabilidad: "para nosotras es un cambio muy fuerte salir de un convento y vivir en una casa", ha admitido, y necesitan tranquilidad y no exponerse "gratuitamente".

También tiempo para prepararse para el juicio que tendrá lugar en Bilbao por supuestos delitos de abandono, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, apropiación indebida y administración desleal sobre las cinco monjas mayores del convento, para el que Fiscalía y acusación particular piden 12 años de prisión.