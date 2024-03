La triple celebración de Camilo: EP, cumpleaños y paternidad

Publicado por Nora Cifuentes León Verificado por Creado: Actualizado:

“Cada vez es más difícil irme de casa sin Evaluna, sin Índigo y ahora sin Amaranto. Ya somos una familia de cuatro. CUATRO, wow. Sigo sin poder creerlo”, decía Camilo, recientemente, a través de la red social X.

Y es que el cantante, uno de los artistas latinos más reconocidos en los últimos tiempos, anunció hace poco que está esperando a su segundo hijo, de nombre Amaranto, junto a su esposa Evaluna Montaner. Lo ha hecho poco después de la publicación de su nuevo trabajo, “UN”, y próximo a celebrar su 30 cumpleaños.

Sin radio, pero con música.

Camilo Echeverry nació en Medellín, Colombia, el 16 de marzo de 1994. Creció en Montería, Córdoba, y lo hizo acompañado desde el principio por la que se convertiría en su principal vocación: la música.

“No teníamos radio, pero sí discos de los Beatles, Mercedes Sosa, Pink Floyd, Facundo Cabral, Charly García…”, relataba en una entrevista con Efe Miami. Sus primeros pasos los dio junto a su hermana Manuela, aunque tras presentarse juntos a Factor XS sin ser seleccionados, Camilo terminó siguiendo un camino en solitario.

Así, en 2008 se presentó solo al mismo “talent show” y no solo fue elegido concursante, sino que se alzó como ganador, saltando así a la fama. De ahí, trabajó en televisión, en telenovelas como `En los tacones de Eva´y `Súper Pá´ o como presentador en el programa `Bichos´ y en una edición posterior de `Factor XS´.

Sin embargo, su pasión seguía siendo la música y, durante un tiempo, siguió lanzando “mixtapes” y sencillos, abriéndose camino a través de colaboraciones. Se quitó el “Echevarry” del nombre artístico para ser solo “Camilo” a secas, y continuó escalando.

Por fin, en 2020 llegó su primer álbum de estudio, `Por primera vez´, con el que debutó en el número uno de la Billboard Latin Pop Albums y en la posición cinco de la Top Latin Albums. También logró 6 nominaciones a los Grammy Latinos, llevándose el de mejor canción por `Tutu´, y una nominación a los Grammy.

Vestido por su amor.

Un detalle que muchos ignoran es que Camilo logró todos estos hitos a pesar de que, desde la niñez, es tartamudo: “es una cosa constante que tengo en mi cabeza de las cosas que tengo que hacer para no tartamudear”, confesó para Molusco TV en Adolescentes Podcast.

Ya consolidado como artista, Echeverry ha lanzado otros dos discos, `Mis manos´ (2021) y `De adentro pa' fuera´ (2022). El pasado 7 de febrero lanzó su primer EP, `UN´, en el que también colabora su esposa, Evaluna Montaner.

Y es que la cantante venezolana, hija del famoso Ricardo Montaner, está muy presente en la vida de Camilo, con quien se casó en 2020. De hecho, el colombiano ha sido abierto sobre el papel de ella en su carrera artística, incluyendo su estilismo: “me viste mi novia”, confesaba a Efe.

De hecho, poco se sabe de las anteriores relaciones del cantante antes de conocer a su actual mujer. La única que hizo pública fue con Gabriela Andrade. Y aunque al lado del nombre de Camilo han aparecido nombres como Greeicy Rendón, Lali Expósito o Paloma Mami, todo han sido rumores.

Hace poco, tras el lanzamiento del videoclip de `PLIS´, la canción del EP en la que colabora Evaluna, Camilo expresó nuevamente su amor hacia ella a través de X: “Sigo confirmando que mi lugar feliz es cualquiera en donde esté al lado de ella. Cualquier esquina del mundo se siente como estar al lado del mar cuando Evaluna está cerquita”.

Un nuevo bebé.

La primera hija del matrimonio, Índigo, nació en abril de 2022. Recientemente, en febrero de 2024, anunciaron que están esperando a su segundo hijo, razón por la cual Camilo ha cancelado algunas de las fechas de su gira.

“En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando”, escribió Camilo en un poema que Evaluna compartió en Instagram.

“Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias a Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO”, concluían los versos del colombiano, desvelando el que sería el nombre del bebé.

Este último detalle, el del nombre, ha sido criticado en redes sociales, como también lo fue la elección de Índigo, ya que ambos nombres pretenden ser unisex puesto que la pareja no desea saber hasta el momento del parto el sexo del bebé: “sabíamos que nos iban a tirar piedras”, dijo a Molusco TV.

Además, también han sido criticados por elegir un parto en casa. Pero Camilo ha sido contundente con esto último: “He leído y he estudiado un montón porque quiero asistir a la partera”, y alegó que sabe que es complejo, no es un ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”.

“Me he blindado ya ante todas estas cosas”, dijo el cantante que confesó que ya ha “perdido demasiados días de paz”. Una paz con la que, ahora, parece dispuesto a vivir para su triple celebración: nueva música, 30 velas a soplar y un cuarto miembro en la familia.