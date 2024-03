El tajante rechazo de Ángel Cristo Jr. a su madre, Bárbara Rey

Publicado por Joaquina Dueñas León Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado domingo Ángel Cristo Jr. cumplió 43 años y lo hizo viviendo en una de las experiencias más extremas de los concursos de televisión como participante de 'Supervivientes 2024', donde no parece haber comenzado con muy buen pie ya que han sido varios los encontronazos que ha tenido con sus compañeros, incluso antes de pisar la playa. Con motivo de su aniversario, Carlos Sobera le presentaba como regalo la carta de disculpa que su madre, Bárbara Rey, le remitió para llegar a un acuerdo que le librase de entrar en prisión por alzamiento de bienes. Un obsequio que el protagonista rechazó de manera tajante.

La semana pasada, la vedette pactó con la Fiscalía de Madrid una condena de dos años de prisión por la que no entrará en la cárcel por un delito de alzamiento de bienes para evitar pagar algo más de 143.000 euros a Hacienda. El fiscal solicitaba inicialmente tres años y seis meses de privación de libertad y dos años y medio para sus hijos, Ángel y Sofía. También estaban implicados otros familiares. Todos ellos participaron en alguna de las trece operaciones detalladas por la Fiscalía para provocar una situación de indefensión que posibilitara a Bárbara excusarse del pago que le exigía la Agencia Tributaria por impago del IRPF entre 2006 y 2008.

Para llegar a ese acuerdo de conformidad era necesario que todos lo acusados se declararan culpables y la representación legal de Ángel quería que quedaran por escrito las disculpas de Bárbara. Así lo explicó su hija Sofía, que ha apoyado a su progenitora en todo momento: "Imagino que también estaría dentro del acuerdo, pero el abogado le exigía como que pusiera por escrito eso, las disculpas y todo. Y mi madre lo ha hecho y ya está. No pasa nada, además, es que lo ha hecho y lo siente de verdad, no solo con él, sino con todos nosotros".

Negar la mayor A pesar de que Sobera explicó a Ángel que la misiva era la misma que él había recibido y leído en privado, el superviviente no dudaba en negar la mayor y no permitir que le leyeran una sola palabra del escrito. "Eso no puede ser un regalo y no sé cómo dais cabida en este programa a una maltratadora infantil", sentenció ante las cámaras.

El presentador terminó leyendo el documento solo al público. En el mismo Bárbara Rey expresa su disgusto por la situación y detalla que "todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego, unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Asimismo, siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos todos dar por finalizada". Además asume el pago de la multa que será impuesta a Ángel, que "no puede remediar todo lo pasado".