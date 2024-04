Victoria Beckham asegura que la reina Letizia es su "musa definitiva"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La diseñadora británica y excantante Victoria Beckham considera a la reina Letizia como su "musa definitiva", según ha asegurado en una entrevista en la que confiesa que le hizo "especial ilusión" verla enfundada en un vestido de su marca.

"Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido 'Bella en verde'", ha contado Beckham en una entrevista a la revista Vogue España publicada este martes, en referencia al diseño que lució la reina en la recepción previa a la coronación de Carlos III de Inglaterra en mayo de 2023.

"No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda", ha añadido la diseñadora sobre la reina.

Por otra parte, en referencia a los años en los que vivió en España junto a su marido, el futbolista David Beckham, que formó parte de la plantilla del Real Madrid entre 2003 y 2007, asegura que adora este país, aunque en él se sintió "muy incomprendida".

"Me he sentido muy incomprendida a lo largo de los años", cuenta la diseñadora. "También cuando viví en España me sentí así. Y este mal entendimiento no partió de mí, partió de los medios y de las imágenes que los medios publicaron en su día. Nunca me he quejado de nada, pero es bonito que la gente ahora, por fin, vea la verdad", asegura la creadora, que ha lanzado una colección cápsula para la firma española Mango.