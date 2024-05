Taylor Swift hace oídos sordos a las advertencias sobre su novio

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

"Para mí, él siempre está borracho", ha asegurado la actriz de 'One Tree Hill' Madrid, 19 may. (COLPISA, Joaquina Dueñas) La actriz Jana Kramer ha desatado la polémica al valorar la relación de Travis Kelce, pareja de Taylor Swift, con el alcohol. "Para mí, él siempre está borracho", ha dicho en su podcast, al tiempo que ha advertido que puede estar siendo "una mala influencia para la cantante". Sin embargo, la estrella de la música ha preferido obviar las declaraciones de Kramer y esta semana ha disfrutado de una romántica escapada al lago Como junto a su novio. Jornadas de navegación, paseos por la orilla del lago a medianoche, besos., un viaje de ensueño en el que los testigos han relatado la complicidad de la pareja. Parece que las palabras de la actriz en las que comparaba a Kelce con su exmarido, Mike Caussin, exala de los Buffalo Bills, los Jacksonville Jaguars y los Washington Commanders, no han tenido el más mínimo efecto en la pareja. "Cada vez que lo veo en un vídeo, siempre está borracho", dijo Kramer que justificó su opinión con una supuesta "preocupación" por Taylor Swift sobre la que espera que "no siga su ejemplo". Desde el entorno del jugador de fútbol americano han asegurado que no conoce a la actriz y que la intérprete solo lo ha nombrado para conseguir más visitas en su podcast. Kelce considera que "solo es otra de sus tácticas para conseguir más atención", y parece que no le ha dado mayor importancia al asunto.