Duras críticas a Meghan Markle por publicitar sus productos en plena reaparición de Kate

Este fin de semana todos los ojos estaban puestos en la esperada reaparición de Kate Middleton con motivo del Trooping de Colour y, en consecuencia, también en los grandes ausentes de esta importante cita, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. Sabedora del interés que despierta, la exactriz estadounidense habría aprovechado este tirón mediático para hacer algunos movimientos de promoción de los productos de su marca American Riviera Orchard en redes sociales. Al menos, así lo ha interpretado la prensa británica que no ha dudado en afear a la esposa del príncipe Harry este comportamiento en plena reaparición pública de Kate tras conocerse que está siendo tratada con quimioterapia por un cáncer.

El pasado marzo, los duques de Sussex anunciaron el nuevo proyecto de Meghan, una empresa de productos gourmet que todavía no están a la venta, aunque horas antes de la vuelta a la vida pública de su cuñada, la firma hizo un adelanto de algunos de ellos. Así, mientras la familia real británica presidía el desfile más esperado del año, la esposa de Harry habría entregado a algunos de sus amigos más cercanos dos de sus nuevos productos de lujo, a modo de reclamo. Ha sido el jugador de polo y gran amigo del hijo pequeño de Lady Di, Nacho Figueras, quien ha compartido en su perfil social los obsequios recibidos: un tarro de mermelada de frambuesa y otro de exclusivas galletas para perros. Volver al Reino Unido En los últimos días ha trascendido también la estricta condición que Meghan ha puesto para volver a Reino Unido con su marido y sus hijos. Según el experto en realeza Rom Quinn, solo lo haría "si Harry tiene un lugar propio y la seguridad que ambos sienten es esencial". "Si la pareja logra encontrar un hogar permanente y solucionar el problema de seguridad, seguramente querrán traer a sus hijos al Reino Unido, pero hará falta mucha diplomacia para llegar al punto en el que Archie y Lili puedan desarrollar una relación de calidad con sus primos George, Charlotte y Louis", comentó el especialista a 'The Mirror'. La animadversión que ha despertado Meghan contrasta con el cariño recibido por Kate por parte de los medios ingleses, que ponen el acento en la sonrisa que lució durante su reaparición en el Trooping the Colour, a pesar de que también podía apreciarse cierto cansancio en sus ojos. Además, se han hecho eco del mensaje de fortaleza, sinceridad y pureza que habría querido transmitir al elegir el blanco como color para su atuendo. Este mismo domingo Kate y Guillermo lanzaban otro mensaje desde la cuenta de los Príncipes de Gales en X agradeciendo una jornada memorable en el Trooping the Colour. "Gracias por hacer este día inolvidable",