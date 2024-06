Paris Hilton: "Me forzaban a tomar medicamentos y fui agredida sexualmente"

Publicado por COLPISA/Doméncico Chiappe Verificado por Creado: Actualizado:

Tras el glamour y la fortuna de Paris Hilton hay una dolorosa historia. Cuando tenía 16 años su familia la encerró en una casa de acogida privada. Sus padres la enviaron allí porque su rendimiento escolar había bajado y su comportamiento cambiaba. En una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga sobre el abuso infantil, la empresaria relató su experiencia para frenar el envío de menores a este tipo de centros y propiciar que les acojan en el seno de familias voluntarias.

Aquel trauma empezó cuando unos hombres desconocidos entraron a su habitación una noche, cuando dormía, y la sacaron a la fuerza, con el permiso familiar. La trasladaron al internado y allí la encerraron. Hilton aseguró que la realidad que vivió allí dentro no la conocían sus padres: "el personal les mentía y manipulaba continuamente", sostuvo este miércoles. "Estos programas prometían salud y ayuda, pero estuve mirando una ventana durante dos años. Me forzaban a tomar medicamentos y fui agredida sexualmente por el personal".

La actriz prosiguió: "Cuando llegué allí, no había terapia. Simplemente nos derribaban, abusaban y gritaban constantemente. No podía hablar libremente. Si hubiera dicho algo negativo del centro cuando hablaba por teléfono con mis padres, habrían colgado y luego me habrían castigado, golpeado físicamente y puesto en confinamiento solitario".

Hilton, que estuvo encerrada en un internado del estado de Utah y se describe como superviviente de abusos sexuales en casas de acogida, intenta promover una mayor seguridad para los niños que van a estos centros. "No podemos dejar que los niños crezcan en sitios donde sufren tratos criminales. Merecen vivir a salvo y crecer en lugares con entornos familiares", dijo.

La 'influencer' acusó a las empresas privadas que gestionan estos hogares de menores de estar más interesadas en generar beneficios económicos que en la salud de los usuarios. Ante los congresistas pidió una ley que los supervise desde el gobierno central. "No pararé hasta que la juventud esté a salvo. Si eres un niño del sistema, escucha mis palabras, te veo, creo en ti, sé por lo que estás pasando y no me rendiré. Eres importante, tu futuro es importante y mereces todas las oportunidades de estar a salvo y recibir ayuda".

Ella aseguró que el trato recibido por ella y los demás que han pasado por este tipo de hogares era "inhumano" y sus secuelas permanecían hasta afectar el resto de su vida.

Desde hace tres años, la 'influencer' intenta que se apruebe esta ley. No es la primera vez que lleva su iniciativa ante el congreso norteamericano. "No pude dormir durante 20 años por los recuerdos de aquellos abusos".