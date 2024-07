Tamara Falcó: "Risto me daba miedo, pero me ha caído fenomenal"

Publicado por J. Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

A punto de cumplir su primer aniversario de matrimonio con Íñigo Onieva, la socialité Tamara Falcó (Madrid, 42 años) se encuentra finalizando las grabaciones de 'Got talent España', a la que se incorporará como jueza en sustitución de la cantante Edurne. El concurso de Telecinco regresará en septiembre con una décima edición presentada por Santi Millán y donde sí continuarán Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría.

-¿Estuvieron rogándole para que aceptara ser jurado en 'Got talent'

-¡Qué va! De hecho, había tortas para entrar en el programa cuando se fue Edurne. Me preguntaron si me haría ilusión, pero había un montón de personas. No sé quiénes, pero había varias posibles jueces. Me siento muy afortunada por estar aquí.

-¿Qué cree que aporta en este formato?

-Aporto mi visión, que ya sabéis que es un poco particular.

-¿En qué se fija cuando sale un aspirante al escenario? ¿Hay algún talento que le llame más la atención?

-Ha habido talentos de todo tipo que no me podía ni esperar. Por ejemplo, ha venido gente muy singular, cuyo don era hacer chasquidos. Hay mucho talento español... Hemos visto un poco de todo, pero me encanta el circo o los números de baile o el cante. Esas cosas me llamaban mucho la atención.

-¿Cómo afronta el tener que dar un 'no' a un concursante

-Los directores del programa me explicaron que necesitaba argumentar mi 'no'; que sirva como crítica constructiva. Hay que pensar que también se pueden presentar el año que viene y eso es lo bueno de 'Got talent'. No les pido perdón, porque al final doy mi opinión, y el resto de mis compañeros dan la suya. No depende de mí que se les elimine o no, pero a veces me siento mal. Utilizo las biografías de las personas. Por ejemplo, a Uma Thurman le dijeron que nunca iba a ser actriz y a Cindy Crawford que no servía para modelo con ese lunar que tenía. No se trata tanto de que la gente te valide, porque nosotros nos podemos equivocar definitivamente. Pero que te digan una crítica constructiva muchas veces ayuda a mejorar en lo que sea tu arte.

-Ocupa la silla que dejó Edurne, ¿teme las comparaciones con su predecesora?

-Me hicieron esa pregunta mis compañeros el primer día. Edurne es fantástica, es una gran profesional. Yo no he venido a competir con ella. Soy yo, ella ha sido ella como juez, y somos distintas. Edurne tendría su criterio, y yo el mío.

-¿Qué tal con sus nuevos compañeros?

-Todos me han aceptado súper bien. Risto me daba miedo, porque no había tenido ocasión de coincidir con él; con Paula sí, en alguna fiesta; y con Flo en 'Masterchef'. La verdad es que Risto me ha caído fenomenal, es un señor inteligentísimo y me llevo genial con él.

-¿Qué le dice su entorno sobre esta experiencia en 'Got talent'?

-Mi madre (Isabel Preysler) me preguntaba que por qué no participaba en otro programa que es de otra cadena. Ahí no me iban a coger en la vida.

-¿En su casa cuenta lo que ve en el programa?

-Cuando llego a casa le cuento a Íñigo (su marido) todo tipo de cosas. Y él está en plan: 'Son las once y media de la noche' (risas). Y yo: 'No te lo vas a creer: ha venido un tío desde Japón a mover un 'hula hoop'.

-¿Algún talento que considere que no tenga?

-Canto mal. Yo canto porque me alegra, pero lo de cantar bien se quedó en el gen Iglesias. Me encanta el talento musical y escucharlo, porque además te lo puedes llevar a cualquier parte. Pero Dios da y quita.

-Tampoco cocinaba y ganó 'Masterchef celebrity'.

-Puedo practicar, pero desde donde parto es complicado (risas). Hay gente que se sube al escenario de 'Got talent' y que tiene mucho mérito, aunque su talento como tal no sea impresionante.

-¿Le gustaría repetir en la siguiente temporada?

-Ojalá, es que lo estoy disfrutando un montón. Nunca sabes hasta que empiezas si vas a encajar, y me he sentido muy bien con mis compañeros y el equipo. Al ser actuaciones tampoco se te hace largo porque hay una diversidad gigantesca. Lo estoy gozando. Ojalá cuenten conmigo para otra temporada.