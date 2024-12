Bárbara Rey reconoce pagos del rey Juan Carlos I para que no publicara unas fotos juntos

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La actriz y presentadora de televisión Bárbara Rey ha afirmado en una entrevista televisiva que recibió dinero del rey Juan Carlos I para que no hiciera públicas unas fotos privadas que tenía junto el monarca.

En la entrevista, emitida durante un programa especial de Telecinco titulado "Bárbara Rey, mi verdad", que ha finalizado en la madrugada de este martes, la exvedete ha manifestado que el rey Juan Carlos I le prometió 100 millones de pesetas (unos 600.000 euros), pero que sólo recibió 25 (unos 150.000 euros)

Ha expresado que no consideraba que esta actuación fuera un "chantaje", sino que simplemente le dijo al rey que tenía esas fotografías, que iba a hacer pública su relación y que necesitaba ayuda.

"Él se ve con la soga al cuello de lo que yo pueda contar o pueda decir, y es cuando (Manuel) Prado y Colón de Carvajal (diplomático y administrador privado del rey) me da un dinero, me pone 25 millones de pesetas en un banco de Suiza y me dice (...) que el resto me lo darían. Nunca me lo dieron y empiezan a intentar matarme", ha relatado la actriz.

También ha explicado que lo que le movió a actuar de esta manera fue saber que el rey Juan Carlos I había intervenido para que no trabajara en una serie de televisión.

Ha negado que recibiera "ese dinero que cuentan", en relación a otras cantidades que se han publicado sobre presuntos pagos que recibió provenientes de los fondos reservados del Estado para evitar que hablara y que pudiera difundir fotos, audios y vídeos privados en los que supuestamente aparece junto al monarca.

"Jamás me he quedado con el dinero de los españoles, que él (el rey Juan Carlos I) explique si el dinero era de los presupuestos del Estado y de los contribuyentes", ha abundado al respecto.

Durante la entrevista, entre otras cuestiones, Bárbara Rey ha relatado sus primeros encuentros con el monarca, ha afirmado que pudo quedarse embarazada de él porque solo ella tomó precauciones y que las fotos juntos se las tomó su hermano y no su hijo, Ángel Cristo Jr., como éste ha afirmado.