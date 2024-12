Bárbara Rey tilda de "maldad infinita" las acusaciones de su hijo contra ella

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Durante la segunda parte de la entrevista 'Bárbara Rey: mi verdad', emitida el lunes, la vedete abordó la compleja relación con su hijo, Ángel Cristo, después de las acusaciones que vertió sobre ella en televisión.

Una intervención en la que, visiblemente afectada, negó categóricamente las palabras de su hijo, quien la acusó de haberle suministrado drogas cuando todavía era un niño. "Es una mentira de una maldad infinita", afirmó con contundencia, asegurando que jamás habría hecho daño a sus hijos.

La actriz desmintió otras declaraciones igualmente graves. Además, recordó que su relación con Ángel ha estado marcada por etapas complicadas, llegando a describir a su hijo como una persona "absorbente" y, en ocasiones, "controladora".

Rey explicó que su obsesión por ella afectó incluso a la dinámica familiar, causando una distancia con su hija, Sofía Cristo, quien también ha hablado en el pasado de las tensiones familiares. "Era una persona que me absorbía muchísimo y no me dejaba vivir tranquila. No podía, ni siquiera, salir si él no venía conmigo. Por eso te digo que yo he desprotegido mucho a mi hija", relató.

Bárbara Rey no pudo ocultar el dolor que le han generado estas declaraciones públicas de su primogénito. "Jamás imaginé escuchar esto de mi hijo. Me duele profundamente", dijo entre lágrimas.