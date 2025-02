Adornos intercambiables para personalizar calzados de la mano de Patricia Rosales

Publicado por Miguel Martín Alonso Verificado por Creado: Actualizado:

La diseñadora almeriense Patricia Rosales, impulsora de la marca de alpargatas personalizadas de lujo de fabricación artesanal 'Starlei', ha inventado ADIN, un sistema patentado de adornos intercambiables con el que pretende dar a sus clientes la libertad de adornar sus prendas y calzados de forma casi ilimitada.

Conocida en todo el mundo por haber calzado a Kylie Minogue, Beyoncé o Madonna, así como a clientas de Arabia Saudí, Dubai y Rusia, Rosales explica en una entrevista con EFE que su intención es poner en marcha un sistema de licencias para que ADIN se pueda utilizar en calzado, marroquinería, decoración del hogar o textiles, por ejemplo.

“En calzado uno de los sistemas que se utilizan habitualmente para los adornos intercambiables es uno de tipo clip, pero claro tiene muchísimas limitaciones. No lo puedes poner en cualquier lugar y tampoco con cualquier tipo de adorno. También hay broches, que no son tan seguros, o imanes, que no se pueden usar con todo tipo de artículos”, explica Rosales.

“He creado estos adornos pensando principalmente en el calzado, pero al ir desarrollándolos, me he dado cuenta de que se puede aplicar a cualquier sector. He lanzado la patente con un diseño de bailarina llamado ‘Mileto’, que el cliente puede personalizar de una forma súper sencilla”, abunda.

Y es que el sistema de ADIN permite modificar el aspecto de cualquier prenda o complemento con unos simples giros y sin necesidad de herramientas. “A mis clientas les gusta muchísimo la personalización, personalizar como ellas quieran”, resalta.

Incide en que, a su vez, este sistema no deteriora el calzado y evita molestias en los pies, debido a la forma de la base en la que se enroscan los complementos. “Se puede poner incluso en el talón, puede tener cualquier tipo de aplicación”, sostiene la diseñadora.

“Es un sistema que es muy seguro en cuanto a que no se cae el adorno. Fija muy bien la pieza. Y en la parte de arriba en el adorno se puede poner cualquier tipo de aplicación, como, en este caso, cristal con latón; pero se pueden poner lazos o lo que sea”, señala Rosales mientras muestra una de sus bailarinas con estos apliques.

“Con ADIN, no solo estamos diseñando adornos intercambiables, estamos cambiando la narrativa de cómo interactuamos con la moda. Es un paso hacia un consumo más responsable y creativo, donde los productos tienen múltiples vidas y posibilidades”, asevera Rosales.

De la necesidad, la creatividad

En septiembre de 2024, Starlei, la marca de alpargatas de lujo de Rosales, inauguró su propio estudio de joyería, en el que crea de manera artesanal todos los adornos de cristal para calzado; así como su primera colección de joyas, que incluye pendientes y anillos.

“Mis calzados de Starlei lucen siempre unas icónicas hebillas de cristal. Tuvimos problemas con nuestros proveedores habituales que nos entregaban adornos de cristal de baja calidad, los adornos se doblaban fácilmente, y esto comprometía la perfección que nuestras clientas esperan”, comenta Rosales, quien decidió tomar las riendas y fundar su propio taller de joyería en Almería,

“Poder diseñar y producir nuestras propias piezas nos dio una libertad creativa que antes no teníamos. Ahora podemos ofrecer a nuestras clientas joyas únicas y personalizadas, hechas con el cuidado y la atención al detalle que nos caracteriza”, afirma.

Así, entre baños galvánicos y soldaduras, la chispa de la inspiración iluminó a Rosales para crear ADIN, la tercera patente que registra desde que comenzó su andadura con Starlei.

Por ejemplo, antes de estos adornos ya patentó el calzado FID, que permite cambiar la altura de la suela o el color y además se adapta al ancho de cualquier pie, gracias a unas bases y diseños que se pueden combinar entre sí, creando modelos diferentes.

Y en esta línea de dar libertad a sus clientes, ya puso en el mercado bolsos personalizados en color con solapas y bases intercambiables, ya que con cuatro piezas de sujeción, las usuarias podían cambiarlas para crear un look nuevo cada vez.