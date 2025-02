Eduardo Navarrete subasta bolsos inspirados en sus musas Alaska, Rosario, Rossy, Nieves...

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Rossy de Palma, Alaska, Nieves Álvarez, La Terremoto de Alcorcón, Bibiana Fernández y Rosario Flores se convierten en musas del diseñador Eduardo Navarrete, que diseña un bolso en homenaje a cada una de estas divas para subastarlo de forma benéfica dentro de la plataforma Madrid es Moda.

El que fue el concursante más querido de la primera edición de Maestros de la Costura presenta este jueves en Madrid seis bolsos en piel que se subastarán en un evento privado y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (APRAMP).

“Dentro de la firma siempre hacemos presentaciones disruptivas. Hemos hecho desfiles sobre ruedas, en mercados, en carros… Una subasta, además, es una forma original de colaborar con una oenegé”, dice a EFE Eduardo Navarrete (Bigastro, Alicante, 1994) sobre su primera colección cápsula de bolsos, diseñados junto a su codirector creativo, Rubén Murga.

“Hay personas que siempre tienen el espíritu de pasar por encima de las convenciones, de ser muy libres y hacer lo que te da la gana, y eso es lo que pasa con Eduardo”, explica Alaska sobre el diseñador minutos antes de la sesión de fotos de la campaña realizada por Andrés Jiménez y dirigida por el estilista internacional Fran Marto.

“Ha sido muy emocionante; hasta que no vi llegar a Nieves (Álvarez) a la sesión de fotos no me lo creí; estoy agradecido de la generosidad de todas ellas”, dice el diseñador sobre la campaña.

Para Álvarez, Navarrete es “uno de esos jóvenes de personalidad arrolladora, muy inteligente y querido”, algo que se plasma “en lo que ha conseguido, que todas nosotras hayamos accedido a hacer este proyecto sin dudarlo”, ha explicado la modelo.

La Terremoto de Alcorcón fue el primer rostro conocido en apoyar al diseñador en 2018. “Era un niño prodigio con una madurez importante que llegó no solo al mundo de la moda, sino al de la farándula, y allí supo llegar a los corazones de la gente”, dice la artista, que más que musa, se siente “una de las mujeres importantes en su vida”.

“Eduardo tiene una energía especial y el don de la gente; se gana a todo el mundo, es creativo y nos da mucha vida, y con eso llegará donde él quiera”, dice Rosario Flores sobre Navarrete, que este jueves subastará sus piezas.

