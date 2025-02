Bianca Balti reaparece en Sanremo tras un tratamiento contra el cáncer. Sin peluca y con cicatrices a la vista

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La modelo italiana Bianca Balti, después de un tratamiento contra el cáncer, ha reaparecido en público en el Festival de Sanremo como copresentadora en la segunda gala del evento, en la que brilló con espectaculares vestidos y la cabeza rapada como "celebración de la vida".

"Cuando Carlo (Conti, presentador del evento) me llamó para el Festival, le dije que no iría a hacer de la enferma de cáncer. No porque no quiera contar el dolor, no es que no lo haya habido en estos meses. Quiero que sea una celebración de la vida", comentó Balti en la rueda de prensa previa a la gala.

La modelo, que lleva meses luchando contra un tumor ovárico, optó por lucir impresionantes vestidos de firmas italianas como Valentino, Armani, Roberto Cavalli y Fendi, con drapeados verticales, escotes pronunciados, cortes y transparencias, con los que brilló durante la gala de más de cuatro horas.

La reaparición este miércoles de la modelo fue un éxito rotundo, y las imágenes de sus impresionantes vestidos se han viralizado, cruzando fronteras internacionales y convirtiéndose en un símbolo de belleza, fuerza y autenticidad.

Uno de los vestidos más alabados fue una creación de Roberto Cavalli, que tenía una abertura en el vientre, dejando visible la cicatriz de la modelo, resultado de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido como parte de su tratamiento. La modelo compartió en sus redes sociales: "El latido de un corazón que no tiene miedo de latir. El carácter que deja huella".

"Cada espectáculo tiene su momento perfecto, cada renacimiento tiene su elegancia. Hoy la belleza toma forma en un vestido que celebra la gracia y la fuerza de un nuevo capítulo", escribió Balti junto a una imagen del primer vestido que lució y que certificó su deslumbrante regreso.

Horas antes de la gala, Bianca Balti compartió un video en sus redes sociales en el que repasaba su rapada con una maquinilla de afeitar y mostraba a sus 1,7 millones de seguidores en Instagram cómo se preparaba para su gran noche sobre el escenario de Sanremo.

La segunda noche del 75º Festival de Sanremo, que se celebró en el emblemático Teatro Ariston, contó con la presencia de Balti como copresentadora y la destacada actuación de Damiano David, quien en 2021 ganó el festival con la banda Måneskin y tuvo una audiencia de 64,5% en la televisión pública italiana RAI.