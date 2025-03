El nuevo amor de Meghan Markle: así es la nueva imagen de la nuera del rey Carlos

Un fotograma de 'With Love, Meghan', que por fin llega a Netflix un mes después de tener que posponer su estreno por los incendios que afectaron a Los Ángeles.EFE/Netflix

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Después de que, a mediados de enero, Meghan Markle decidiera aplazar el lanzamiento de 'Con amor, Meghan' a causa de los incendios que asolaban California, este miércoles ve la luz el primero de los programas protagonizados por la esposa del príncipe Harry que Netflix describe como "la inspiradora serie que reinventa el género de la programación de estilo de vida".

La nuera del rey Carlos se presenta como una diosa del hogar que recibe a sus invitados en la cocina perfectamente arreglada y entretiene a sus amigos (famosos) en su casa de California. Episodios de 33 minutos en los que Markle comparte "cómo hasta los detalles más minúsculos pueden ayudar a agregar belleza a nuestras vidas y, lo más importante, ayudar a unir a las personas".

La actriz recopila "algunos de sus consejos y trucos favoritos para cocinar, hacer jardinería, hacer manualidades y más" y convertirse en la mejor anfitriona o en la nueva Martha Stewart de Montecito. Un estreno que no ha quedado exento de controversia y de obstáculos.

Además del retraso de su lanzamiento, la firma de estilo de vida de la duquesa de Sussex, para la que también cuenta con el respaldo de Netflix, ha pasado por varios problemas. Primero fue el cambio de nombre y, luego, las acusaciones de plagio del logo, prácticamente igual al escudo de la localidad mallorquina de Porreres. Meghan presentó American Riviera Orchard, inspirada en Montecito, California, donde reside junto a Harry y sus dos hijos desde que abandonaron el Reino Unido. Sin embargo, la referencia geográfica a Santa Bárbara le impedía su registro comercial, ya que le limitaba solo a productos fabricados o cultivados en esta zona, por lo que decidió hacer un rebranding y rebautizarla con el nombre de 'As Ever'. La nueva imagen la desveló hace apenas dos semanas y fue entonces cuando se descubrió la similitud del logo con el escudo de Porreres, con un árbol central escoltado por dos aves en vuelo.

Entre tanto revuelo, también han surgido las primeras críticas relativas al contenido del programa ya que hay quien considera que no se alinea con las ideas de empoderamiento de la mujer que Meghan acostumbra a manifestar en conferencias y encuentros. El giro hacia cuestiones domésticas se interpreta como un guiño a las 'esposas tradicionales' o 'tradwife' que están cobrando cada día más protagonismo en las redes sociales y que refuerzan unos ideales de feminidad que parecían ya superados. En todo caso, Meghan ha logrado esquivar todos los impedimentos y por fin ha cumplido su sueño. Un sueño que viene de largo, ya que, en 2014, cuando era una de las actrices de 'Suits', creó 'The Tig', un sitio web con nombre de vino italiano (Tignanello) sobre gastronomía y viajes en el que hacía entrevistas a personalidades. La nuera del rey Carlos cerro 'The Tig' en 2017, coincidiendo con su romance con el príncipe Harry, y sus aspiraciones quedaron aplazadas hasta ahora, cuando regresa con contenidos de estilo de vida en ocho capítulos.

El programa también podría valer para mejorar su imagen pública. La figura de Meghan siempre ha generado controversia y su salida de la Corona británica no hizo más que avivar las críticas en su contra.

Más aún cuando los duques de Sussex ofrecieron una entrevista a Oprah Winfrey recién instalados en Montecito en la que responsabilizaban a la familia real inglesa de afectar a su salud mental y de comentarios racistas. Recientemente, la nuera del rey Carlos se ha visto de nuevo en el ojo del huracán por las acusaciones de extrabajadores que le reprochan una actitud déspota y poco respetuosa en su día a día. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posible expulsión del príncipe Harry del país por consumo de estupefacientes argumentando que ya tenía bastante con su esposa.

Y, por si fuera poco, los tabloides ingleses se hacen eco de supuestas crisis matrimoniales de manera recurrente. La última, este mismo mes, cuando 'The List' ha asegurado que "hay señales de alerta en el matrimonio que son difíciles de ignorar", mientras 'Newsnation' ha publicado que "necesitan dinero. La forma en que viven y el ritmo al que gastan... Se quedarán sin efectivo más temprano que tarde". Habrá que ver si el estreno de 'Con amor, Meghan' logra acallar todas esas críticas y especulaciones y muestra una nueva imagen de la duquesa de Sussex, más amable y cercana a los ciudadanos.