La estrella de sangre leonesa Ana de Armas rivaliza con las más elegantes de Hollywood

Fue, un año más, la noche de las estrellas de Hollywood. Más de medio mundo pendiente de las películas ganadoras... pero también de los estilismos. Y es que la gala de los premios Oscar es un desfile de moda y tendencias. Los vestidos joya de Demi More y Selena Gómez fueron los más admirados de los Oscar, pero hubo otra estrella del cine que no se quedó atrás. Ana de Armas, de sangre leonesa, se decantó para la alfombra roja por un vestido negro entallado de cola integrada y escote 'halter' salpicado de brillantes con la melena suelta con ondas natural que no pasó desapercibido.