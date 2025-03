Ya es oficial: Belén Esteban y María Patiño se 'mudan' a TVE

Publicado por J. Moreno Madrid Creado: Actualizado:

Era un secreto a voces. TVE ha hecho oficial el aterrizaje de las caras de 'Sálvame' en las tardes de La 1. María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial, serán los rostros principales de 'La familia de la tele', el nuevo magacín en directo desde los estudios de Prado del Rey en Madrid que se estrenará después de Semana Santa a las 18:30 horas. Cuatro caras que, según defiende la corporación en un comunicado, son reconocidas ante la audiencia "por su cercanía y profesionalidad, capaces de generar confianza" y "transmitir los valores asociados a la televisión pública".

Desde RTVE justifican que el 'universo' de Sálvame', tras su abrupto final en Telecinco, tenga cabida en su programación ante las críticas. El nuevo programa, reitera la cadena, es una apuesta por una "televisión pública cercana, inclusiva y de calidad", que "responda a las necesidades e intereses de todos los ciudadanos con el fin de acompañar, entretener e informar". Al formato producido por La Osa Producciones (antigua Fabricantes, la compañía de 'Ni que fuéramos shh') también se mudarán la gran mayoría de rostros del extinto espacio de Telecinco, como Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Chelo García-Cortés o Nuria Marín, además de nuevas caras como los periodistas Silvia Taulés, Martin Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos y Marta Riesco.

'La familia de la tele' incluirá un nutrido plantel de profesionales expertos en temas muy diversos con los que RTVE profundiza en la justificación del servicio público del programa. Habrá tiempo para la salud con el doctor Sánchez Martos; entrenamiento con Cesc Escolá; nutrición con Marta Verona; jardinería con Ignacio Guío; y ciencia con Luis Quevedo. El veterinario Fernando Pérez y la adiestradora Lucrecia Mangialavori cierran la amplia nómina de colaboradores, que fuentes de la productora subrayan que se podría ampliar en próximas semanas.

Sin citar a este nuevo formato, 'La familia de la tele' se coló en la comisión de control parlamentario de RTVE en el Congreso que se celebró este jueves. El portavoz de Sumar, Francisco Sierra, rechazó un modelo que se asemeje a la televisión privada y comercial. "Las políticas que ha ido implementando a corto plazo abundan en un modelo 'Berlusconi', zafio, banal e irreverente. Algunos fichajes de estrellas televisivas son cuestionados. La calidad pasa por no volver a formatos rancios ni folclóricos ni a la telerrealidad. Ese es el lenguaje de la competencia", espetó el dirigente del partido de Yolanda Díaz al presidente de RTVE, José Pablo López, que defendió no obstante que será un programa con una escaleta de contenidos "del agrado de todos y ajustado al objetivo fijado por la legislación vigente". También indicó que este magacín en directo supondrá un ahorra diario de 54.000 euros respecto a la anterior oferta de La 1 a esa hora. En total, TVE pagará un total de 5,3 millones de euros por las 65 entregas diarias pactadas.

Regreso a la tele generalista

La nueva apuesta de La 1 para las tardes pretende recuperar el directo en un horario donde la cadena apostó en los últimos meses por ficciones diarias y el concurso 'El cazador'. El nombre de Albizua -que compaginará este proyecto con 'Cifras y letras'- no es el primero que se planteó para presentar el programa, dentro de un proceso interno en RTVE para elegir a la mejor cara en esta nueva e importante apuesta de la casa. De hecho, Marc Giró, el conductor de 'Late Xou', confirmó en una entrevista su negativa a presentarlo. "He dicho 'no' a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC1", subrayó Giró, en referencia a su programa diario 'Vostè primer' en la emisora catalana.

Los rumores de la llegada del 'universo Sálvame' a la cadena pública han sido constantes en los últimos meses. La propia Belén Esteban, en una entrevista publicada por este diario, comentó que le encantaría dar el salto a la televisión pública. "A nosotros nos han llamado de programas diversos, pero ahora estamos en Ten y lo que venga bien recibido será", indicó. A preguntas de la defensora de la audiencia, el director de TVE, Sergio Calderón, avanzó algún detalle más en 'RTVE responde'. "El nuevo contenedor de La 1 combinará el entretenimiento y potenciará el papel que la televisión pública nunca debió perder: la compañía a los espectadores en sus casas", señaló el nuevo máximo responsable de la televisión pública bajo la presidencia de José Pablo López. Calderón anteriormente ocupó el cargo de director de Contenidos, Innovación, Marketing y Comunicación de la extinta Fabricantes Studio, la productora de los padres de 'Sálvame' previa a La Osa.

De esta manera, los espectadores podrán volver a ver de manera habitual a rostros como Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano o Kiko Matamoros en una cadena generalista. Tras el abrupto final de 'Sálvame', con el posterior traslado, ya rectificado, de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco, la productora se reinventó y llevó su formato al 'streaming' y las redes sociales. Poco después, el canal temático Ten los fichó para la franja vespertina con 'Ni que fuéramos shh', un espacio conducido por María Patiño que mantuvo la esencia de 'Sálvame' y a sus principales rostros. El programa rondó una audiencia media del 2%.

Las tardes televisivas tendrán un morboso duelo en términos de audiencia. El equipo del nuevo programa de La 1 competirá con Jorge Javier Vázquez, el expresentador de 'Sálvame', que estrenó hace menos de un mes nuevo horario (18:30 horas) con su 'talk show' 'El diario de Jorge'. También rivalizará con 'Y ahora Sonsoles', el magacín que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3. Por su parte, la tarde de La 1 se cerrará con 'Aquí la tierra', el espacio divulgativo de Jacob Petrus, mientras que 'El cazador' no continuará.