Karla Sofía Gascón vuelve a liarla en una visita a Picos de Europa: "Me siento como en 'La sociedad de la nieve'"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La mediática actriz española, protagonista de la película Emilia Pérez y candidata a los premios Óscar 2025, vuelve a protagonizar un momento tenso en sus redes sociales.

Gascón hizo una visita a Picos de Europa y a través de una historia subida a su perfil de Instagram escribió: "hoy me siento como en 'La sociedad de la nieve'. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque —tal y como están las cosas— me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta".

Primera historia (ya borrada) por la actriz Karla Sofía Gascón.IG

La publicación ha dado la vuelta al mundo y tras ser cancelada (de nuevo) la actriz se vio obligada a eliminarla. Posteriormente, volvió a subir otra 'story' diciendo: "hoy tengo 53 años y estoy tan a gusto y tan feliz. Jamás en mi vida he hecho daño a nadie, ni he hecho un comentario para intentar menospreciar a nadie por su color de piel, para ensalzar dictadores, etcétera, etcétera. Pueden manipular, mentir, descontextualizar e inventar lo que gusten. Lo que he hecho toda mi vida es defender a la mujer, a la diversidad sexual y a la igualdad entre todos los seres humanos. He criticado el fanatismo, la delincuencia, el terrorismo y las guerras".