Teresa Ribera, única española entre los 100 más influyentes de la revista Time

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Transición Limpia, Teresa Ribera, es la única española que ha logrado hacerse un hueco en la Lista de las Personas Más Influyentes de 2025 publicada este miércoles por la revista estadounidense Time.

En el artículo escrito con motivo de la inclusión de Ribera en la lista, la directora ejecutiva de Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Inger Andersen, dice que la vicepresidenta de la Comisión Europea es una líder que comprende "profundamente" los retos de la lucha contra el cambio climático.

"Me he sentado junto a ella en negociaciones y he visto su enfoque nítido en soluciones ambiciosas que benefician a las personas y al planeta", escribe Andersen, que define a Ribera como una líder que entiende "cómo unir a la gente en tiempos difíciles".

La representante de las Naciones Unidas valora el liderazgo "importante y complejo" de Ribera en la Unión Europea en "tiempos turbulentos", en los que Europa está sintiendo los efectos del cambio climático.

Según Andersen, olas de calor mortales o inundaciones devastadoras ponen en riesgo las vidas y economías de un continente "que se está calentando más rápido que cualquier otro lugar en el mundo".

Ante la necesidad de combatir el cambio climático, considera que, si una persona puede marcar el comienzo de una transición limpia y justa, que atienda al cambio climático y haga a Europa competitiva en un mundo fracturado, "esa es Teresa Ribera".

En la sección de líderes también aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; la líder opositora venezolana, María Corina Machado; y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

Teresa Ribera fue vicepresidenta tercera de España bajo la presidencia del actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, hasta noviembre de 2024, cuando dejó su puesto para asumir como vicepresidenta primera de la Comisión Europea.