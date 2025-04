Jesús Calleja revela el secreto de su vitalidad: "Tengo la sensación de ser feliz incluso cuando las cosas no van bien"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Después de conquistar el espacio con su última aventura para Universo Calleja, su programa recién estrenado para Mediaset, el leonés afronta con ilusión su nueva etapa.

Calleja asegura que con frecuencia le suelen preguntar de donde sale su "vitalidad" y él ha revelado que el secreto está en algo que todos tenemos dentro: 'la fábrica de hormonas'.

"Tengo la sensación de que siempre tengo una energía imparable. Eso es lo que me dice la gente, pero yo no le doy mucha importancia, aunque pensándolo bien sí diría que es verdad. Tengo la sensación de ser feliz incluso cuando las cosas no van bien", reveló Calleja en uno de sus últimos vídeos publicados en su cuenta de Instagram.

El leonés afirma que siempre busca el lado divertido de las cosas, incluso en los momentos más difíciles como un funeral. "Esto no es una falta de respeto, sino que tengo activa mi fábrica de hormonas. Lo que hace falta lo fabrica y lo que no lo elimina, entre ellos las hormonas. Si te levantas apático con desgana y apagado, incluso cansado y con ganas de discutir con todos, como a todos nos ha pasado. ¿Qué se puede hacer para revertir el jodido día que me espera? Pues enviar un pedido a tu fábrica de medicinas interna que está dentro de ti", señala.

"Para empezar sección hormonas. ¿Qué hormonas necesito para darme un empujón? La primera hormona que necesito es la dopamina. Es la locomotora de la motivación. Te hace imparable. Tiene superpoderes. Es la repera", añade.

El aventurero asegura que para crear estas hormonas el ingrediente secreto es la "motivación". "Es como un milagro y la puedes fabricar a raudales. Un truco es que no tengáis como un super plan que os ponéis como locos y se acaban los planes, sino que hay que motivarse varias veces al día. No hace falta el megaplan. Haz miniplanes para tener la fábrica todo el día produciendo dopamina. Si se te acaban los planes, puedes pensar en algo que te de felicidad.", detalla.

Otra hormona indispensable, según el presentador es la serotonina. "La llaman la hormona del bienestar. Imagínatela combinada con la dopamina. La dopamina necesita todo lo contrario: relax", recalca en su vídeo. Según Calleja, esta hormona "se fabrica haciendo actividades que te relajen" y "la luz solar nos ayuda a estabilizar la fábrica de las hormonas". Además, asegura que "la clave de esta hormona es que libera una sustancia que es oxitocina", por lo que "de repente, pasas de ser un borde a que todo el mundo te quiera".

Por último, la última hormona del 'cóctel personal de la felicidad del leonés' es las endorfinas. "Es la hormona de viva la vida. Se fabrica con estímulos: pasea, haz deporte, come algo muy rico, ríete de cualquier cosa, ve Universo Calleja, debatir con un terraplanista, bloquear a un hater...", avanza.

"En definitiva, las hormonas son la clave de la felicidad. Son gratis, no pagan impuestos ni aranceles", concluye el aventurero.