Diario de León

El experto en longevidad John Scharffenberg revela sus 7 reglas para una vida larga y saludable

Pequeños hábitos que marcan la diferencia para no solo vivir más, sino mejor

Apostar por los hábitos saludables es una realidad para cada vez más personas.

Apostar por los hábitos saludables es una realidad para cada vez más personas.PEXELS

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Vivir una vida larga y saludable es el anhelo de muchas personas alrededor del mundo, y en España la preocupación por adoptar hábitos de vida que promuevan la longevidad es cada vez mayor. En este contexto, las orientaciones del doctor John Scharffenberg resultan imprescindibles. Este reconocido experto en longevidad, con más de un siglo de experiencia de vida, ha condensado su sabiduría en siete reglas esenciales que, si se siguen con diligencia, prometen mejorar significativamente la calidad y duración de la vida.

Archivo - Tabaco.

Archivo - Tabaco.EUROPA PRESS - Archivo

No consumir tabaco

Todos conocemos el impacto negativo del tabaco en la salud, siendo el fumar una de las principales causas de enfermedades crónicas. La abstención de este hábito nocivo es un elemento esencial dentro de la estrategia de Scharffenberg.
Don jóvenes consumen alcohol, en una imagen de archivo.

 DL

No consumir alcohol

Aunque a menudo se debate sobre el consumo moderado de alcohol, el doctor aboga por una abstinencia total, asegurando que el cuerpo funciona mejor sin esta sustancia.
Una mujer y un hombre realizan ejercicio intenso.

 Pixabay

Hacer ejercicio

La actividad física es crucial para mantener un cuerpo fuerte y saludable. El doctor recomienda incorporar algún tipo de ejercicio a la rutina diaria, ya que los beneficios son múltiples, como la mejora del sistema cardiovascular y el mantenimiento del peso.
Mantener un peso saludable.

 PIXABAY

Mantener un peso saludable

Un factor determinante en la longevidad es lograr un equilibrio en el peso corporal. Evitar la obesidad no solo está relacionado con una vida más larga, sino también con una mejora en la calidad de vida.

DL

Comer menos carne

Las dietas ricas en carne roja han sido asociadas con diversos problemas de salud, y la reducción de su consumo favorece un corazón saludable y puede prolongar la vida.
Reducir el consumo de azúcar.

 PIXABAY

Reducir el consumo de azúcar

El azúcar añadido es un enemigo silencioso de la salud moderna. Limitar su ingesta es crucial para prevenir enfermedades comunes como la diabetes tipo 2.
Patatas fritas.

 PIXABAY

Comer menos grasas saturadas

Finalmente, el doctor Scharffenberg enfatiza la importancia de reducir las grasas saturadas, optando por fuentes más saludables como el aceite de oliva, las nueces y el aguacate, alimentos que forman parte de la popular dieta mediterránea, tan apreciada en España.
tracking