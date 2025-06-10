El experto en longevidad John Scharffenberg revela sus 7 reglas para una vida larga y saludable

Vivir una vida larga y saludable es el anhelo de muchas personas alrededor del mundo, y en España la preocupación por adoptar hábitos de vida que promuevan la longevidad es cada vez mayor. En este contexto, las orientaciones del doctor John Scharffenberg resultan imprescindibles. Este reconocido experto en longevidad, con más de un siglo de experiencia de vida, ha condensado su sabiduría en siete reglas esenciales que, si se siguen con diligencia, prometen mejorar significativamente la calidad y duración de la vida.

Archivo - Tabaco.EUROPA PRESS - Archivo No consumir tabaco Todos conocemos el impacto negativo del tabaco en la salud, siendo el fumar una de las principales causas de enfermedades crónicas. La abstención de este hábito nocivo es un elemento esencial dentro de la estrategia de Scharffenberg.

DL No consumir alcohol Aunque a menudo se debate sobre el consumo moderado de alcohol, el doctor aboga por una abstinencia total, asegurando que el cuerpo funciona mejor sin esta sustancia.

Pixabay Hacer ejercicio La actividad física es crucial para mantener un cuerpo fuerte y saludable. El doctor recomienda incorporar algún tipo de ejercicio a la rutina diaria, ya que los beneficios son múltiples, como la mejora del sistema cardiovascular y el mantenimiento del peso.

PIXABAY Mantener un peso saludable Un factor determinante en la longevidad es lograr un equilibrio en el peso corporal. Evitar la obesidad no solo está relacionado con una vida más larga, sino también con una mejora en la calidad de vida.

DL Comer menos carne Las dietas ricas en carne roja han sido asociadas con diversos problemas de salud, y la reducción de su consumo favorece un corazón saludable y puede prolongar la vida.

PIXABAY Reducir el consumo de azúcar El azúcar añadido es un enemigo silencioso de la salud moderna. Limitar su ingesta es crucial para prevenir enfermedades comunes como la diabetes tipo 2.