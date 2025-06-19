Broncano la lía al situar este pueblo del Bierzo en la Meseta en 'La Revuelta'

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El programa de 'La Revuelta', de RTVE, se ha consolidado como uno de los más vistos entre la población española. Su emisión durante este miércoles estuvo marcada por la entrevista al humorista Leo Harlem, además de por su interacción con el público.

En la presentación del invitado, Harlem declara que ha nacido en un pueblo de León, aunque se ha criado en Valladolid. Se trata concretamente de Matarrosa del Sil, situada en la comarca de El Bierzo. No debía de ser el único en la emisión con lazos con la provincia leonesa, pues en este momento, se escucha a una persona del público al grito de "¡Viva León!"

Broncano, en respuesta, contestó que "vaya nombres guapos hay en la Meseta" y continuó con ejemplos de nombres de supuestos pueblos de León como "Villahuértigo del Cavierna".

Por su parte, el humorista mencionó también a Villadangos del Páramo y aseguró que "los carteros se lo pasan bien".