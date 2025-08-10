Alma Ezcurra veranea en este pueblo de León: "Estoy en el mejor sitio del mundo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este domingo, la vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha publicado en sus redes un vídeo en el que habla de dónde está veraneando. Y se trata de una localidad de la provincia de León: Llamas de la Ribera.

La política ha comenzado su vídeo hablando de que es difícil desconectar cuando tienes hijos y marido, pero que en este pueblo, "el mejor sitio del mundo", como se ha referido a él, "se respira verdad, sosiego, tradición y generosidad".

Ezcurra ha hablado de que los pueblos representan la parte real de España y sostienen el país. Ha declarado que para muchos, es el respiro que necesitan para salir de la gran ciudad o incluso que son los agricultores quienes mantienen viva a la sociedad.

"A ellos les debemos una política seria, que les defienda y no les deje morir", ha concluido.