Las lágrimas de Jesús Calleja por los incendios de León: "Es terrorismo medioambiental, se os ha ido la pinza"

El creador de contenido leonés Jesús Calleja ha emitido en sus redes durante la tarde de este miércoles un desolador vídeo en el que lamenta todo lo que está ocurriendo en su tierra.

Calleja, que ahora mismo se encuentra en Canadá, dice que "no puede ni salir de la habitación". En el vídeo, pone nombre a lo que está pasando y lo llama "terrorismo medioambiental". "Al ser humano se le ha ido la olla", ha continuado.

En los vídeos que ha mostrado del desastre, se puede observar contenido de El Diario de León.

Ha contado recuerdos de estancias y vivencias en su tierra e incluso grabaciones de programas, como fue el caso de Las Médulas.

"Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte", ha escrito.

Además, ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del voluntario que perdió la vida intentando sofocar un fuego, Abel Ramos.