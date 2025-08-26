La actriz Jennifer Lawrence, Premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025
La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.