Kiko Rivera 'rompe' con Irene Rosales después de 9 años de matrimonio

Kiko Rivera y su pareja, Irene Rosales, han puesto fin a nueve años de matrimonio después de once años juntos. Tienen dos hijas en común, Ana y Carlota. Además, Kiko también tiene una hija con Jessica Bueno llamado Fran.

La decisión de separarse ha sido mutua y sin terceras personas involucradas. Los dos han asegurado que tendrán una relación cordial y priorizarán el bienestar de sus hijas.

Aunque no han detallado los motivos exactos, se cree que las dificultades en su convivencia y problemas en los últimos años habrían desgastado su matrimonio. Kiko Rivera ha declarado que lo más importante ahora es el bienestar de sus hijas y que seguirán siendo padres unidos a pesar de la separación.

En un comunicado de Instagram, Rivera ha dicho que no hablará de su vida privada para beneficio económico y ha agradecido la experiencia vivida, expresando su esperanza en la nueva etapa que comienza.