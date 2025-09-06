Muere a los 47 años 'Azuquita', miembro de los Rumba Kings y creador del 'Rumabakalao'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pedro Bermúdez, más conocido por su nombre artístico, Azuquita, ha muerto a los 47 años en Palma de Mallorca, donde residía. Así lo ha comunicado la prensa balear la primera en dar la noticia de la muerte del cantante valenciano.

En 1993, Azuquita se lanzó a la fama con su particular versión de "Así me gusta a mí", originalmente de Chimo Bayo, lo que marcó el comienzo de su carrera musical. Posteriormente, publicó tres álbumes: "Rumbakalo" en 1994, "Escucha que te digo" en 1995 y "Sinelokalo" en 1997. Este último incluyó una notable versión rumbera de "Gangsta's Paradise", titulada "Rejas de cristal". Ya en los años 2000, Azuquita realizó una colaboración destacada con el cantante alemán Matthias Reim en una versión bilingüe de "Verdammt ich lieb dich".

El músico valenciano, conocido por crear el estilo innovador "rumbakalao" que fusiona rumba española con música bakalao, ganó gran popularidad en los 90 gracias a su música única que combinaba humor, baile y cultura popular. Este sábado se celebrará su velatorio en el tanatorio de Son Valentí.