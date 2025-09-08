Lady Gaga supera a Taylor Swift y Beyoncé en los MTV Video Music Awards

Imagen de archivo de Lady Gaga en Philadelphia (EEUU). La cantante es una de las artistas que sacarán disco en 2025. EFE/EPA/DAVID MUSE

Lady Gaga fue nombrada artista del año en los MTV Video Music Awards la madrugada del lunes, superando a pesos pesados como Taylor Swift y Beyoncé en la ceremonia de premios votados por los fans en Nueva York.

Actualmente de gira con su álbum 'Mayhem', Gaga apareció en el escenario con un vestido de estética gótica en color negro y púrpura, con volantes y mangas gigantes, mucho más discreta que cuando acudió cubierta por carne cruda. "No puedo explicar lo que significa ser premiada por ser artista, por algo que de por sí ya es tan gratificante", expresó Gaga antes de salir corriendo a ofrecer un concierto en el Madison Square Garden, razón por la que su actuación tuvo que ser previamente grabada.

La victoria de Gaga evitó que Beyoncé o Swift se consoliden como las artistas más premiadas en la historia de los Video Music Awards, evento que comenzó a transmitirse en MTV en 1984 y en el que ambas siguen empatadas con 30 galardones cada una.

Gaga también ganó la mejor colaboración por 'Die with a Smile', un dueto con Bruno Mars que había estado nominado a video del año, premio que finalmente se llevó Ariana Grande por 'Brighter Days Ahead', llevándose así el reconocimiento más importante de la noche en esta entrega decidida por los votos del público.

"El arte ha sido un espacio seguro para mí desde que era niña. Estoy muy agradecida de poder dedicarme a esto", afirmó Grande al recibir en el escenario de la UBS Arena el trofeo Moon Person de MTV. Pocos minutos antes, Grande había ganado el premio a mejor video pop, que se lo dedicó a su padre, quien actuó por primera vez en el videoclip de 'Brighter Days Ahead'. Lo calificó como "el mejor compañero de escena, y el mejor papá del mundo".

Sabrina Carpenter obtuvo el premio a mejor álbum por 'Short n' Sweet', sintiéndose "la chica más afortunada del mundo", mientras que 'APT', una colaboración entre Bruno Mars y la cantante de K-pop Rosé, miembro del grupo Blackpink, ganó el VMA a canción del año, que dedicó a la versión de sí misma de 16 años, a quien describió como "rarita". "Este es un momento muy importante para mi yo de 16 años, y para cualquiera que sueñe con ser reconocido de manera justa por su arduo trabajo", declaró sobre el escenario.

Uno de los momentos más esperados era el tributo musical al fallecido rockero Ozzy Osbourne, que inició el cantante británico Yungblud interpretando 'Crazy Train' junto al guitarrista Nuno Bettencourt. Los miembros de Aerosmith, Steven Tyler y Joe Perry, se unieron para una potente versión de 'Mama, I'm Coming Home' que puso al público a agitar las manos en el aire.

La sorpresa de la noche fue cuando Mariah Carey recibió el galardón a su trayectoria de manos de una emocionada Ariana Grande, que se arrodilló ante la diva.