Descubre tu 'look' favorito de los famosos que han participado en los MTV Video Music Award

Lady Gaga fue nombrada artista del año en los MTV Video Music Awards la madrugada del lunes, superando a pesos pesados como Taylor Swift y Beyoncé en la ceremonia de premios votados por los fans en Nueva York.

Sabrina Carpenter obtuvo el premio a mejor álbum por 'Short n' Sweet', sintiéndose "la chica más afortunada del mundo", mientras que 'APT', una colaboración entre Bruno Mars y la cantante de K-pop Rosé, miembro del grupo Blackpink, ganó el VMA a canción del año, que dedicó a la versión de sí misma de 16 años, a quien describió como "rarita". "Este es un momento muy importante para mi yo de 16 años, y para cualquiera que sueñe con ser reconocido de manera justa por su arduo trabajo", declaró sobre el escenario.

Uno de los momentos más esperados era el tributo musical al fallecido rockero Ozzy Osbourne, que inició el cantante británico Yungblud interpretando 'Crazy Train' junto al guitarrista Nuno Bettencourt. Los miembros de Aerosmith, Steven Tyler y Joe Perry, se unieron para una potente versión de 'Mama, I'm Coming Home' que puso al público a agitar las manos en el aire.

La sorpresa de la noche fue cuando Mariah Carey recibió el galardón a su trayectoria de manos de una emocionada Ariana Grande, que se arrodilló ante la diva.