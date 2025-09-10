Carmen Lomana responde tajante a la polémica de María Pombo: "Te puede hacer más listo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En las últimas semanas, María Pombo ha estado en el ojo del huracán por unas palabras que han terminado en polémica. La influencer aseguró en un vídeo que no le gustaba leer. "Lo voy a decir: creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima, no sois mejores porque os guste leer", señaló en un vídeo subido a la red social Instagram.

Estas palabras han sacudido a todo Internet y han abierto el melón sobre la lectura y cuál es el papel de las influencers. Al respecto, se ha pronunciado la socialité Carmen Lomana.

Ha sido en el programa Las Mañanas KISS, que realizan de lunes a viernes de 06:00 a 11:00 en KISS FM con Xavi Rodríguez y María Lama, donde la leonesa ha querido defender por qué sí es importante leer. "Ha dicho que leer no te hace mejor, pero sí te puede hacer más listo, más culto y te puede enseñar muchos que a lo mejor ni habías visto", sentenció la socialité.

"He vuelto a leer sobre La vida de Leonor de Aquitania y me ha parecido fascinante. María, haz lo que te guste. Pero esto te ha dado una cantidad de gente que ha entrado a verte y una popularidad por no leer. Mira que es una forma de marketing también, así que te mando un beso enorme. Sabes que te quiero y me caes muy bien", detalló.

Según Lomana es "absurdo el revuelo que se ha montado" porque si "quiere ser analfabeta, está en su derecho". "Dice que leer no te hace mejor. No, no te hace mejor, pero te puede hacer más culta, te puede enseñar incluso a escribir mejor, muchas cosas. Pero bueno si no le gusta a la chiquilla, qué va a hacer. ¿Qué te crees que tú que estas influencers son intelectuales?", concluyó la leonesa.