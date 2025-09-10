Pedro Sánchez y Begoña Gómez asisten al preestreno de 'El cautivo', de Amenábar

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, han asistido este miércoles al preeestreno de 'El cautivo', la película del director Alejandro Amenábar sobre Miguel de Cervantes, que se ha celebrado en el cine Callao de Madrid.

El jefe del Ejecutivo y su mujer han acudido a esta 'premier' en la misma jornada en la que Begoña Gómez ha declarado ante el juez de instrucción Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

El presidente del Gobierno y su mujer han recibido algunos abucheos de ciudadanos que rodeaban el cine y les han visto entrar por una puerta secundaria y rodeados de personal de seguridad.

Al estreno también ha acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y rostros conocidos del mundo del espectáculo, como el director Álex de la Iglesia, la actrices Belén Rueda y Nathalie Pozas o la humorista Henar Álvarez, entre otros.

La cinta 'El cautivo' se estrena el próximo viernes, está protagonizada por Julio Peña, que da vida a un joven Cervantes, y retrata los cinco años de cautiverio en Argel del escritor del 'Quijote'. La película ha provocado expectación por el retrato que hace de la relación entre el dramaturgo y su raptor.