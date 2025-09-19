Jesús Calleja arranca la temporada más salvaje de 'Universo Calleja': "Menudas caras se les quedaron a nuestros invitados"

La segunda temporada de Universo Calleja se graba en parajes remotos de Canadá, accesibles solo en helicóptero. Jesús Calleja promete una edición "salvaje" y llena de emociones fuertes.@jesuscallejatv

La nueva temporada de 'Universo Calleja' ha comenzado a grabarse y, según palabras del propio presentador, lo hace como "una auténtica salvajada". Jesús Calleja ha vuelto a ponerse al frente de su formato más extremo con un rodaje en Canadá que ya acumula dos momentos memorables: una escalada de alto riesgo con Ana Peleteiro y un encuentro inesperado con un oso negro en plena grabación. Y esto, según sus publicaciones, es solo el principio.

Un reto físico junto a Ana Peleteiro: "Hoy ha sido de los días más increíbles de mi vida"

Una de las primeras invitadas confirmadas para esta nueva entrega ha sido la atleta gallega Ana Peleteiro. En sus redes sociales ha compartido imágenes de una de las etapas del rodaje, en la que alcanzaron una cima de 2.400 metros de altura en una de las zonas más remotas del oeste canadiense. "Toda mi vida viendo las aventuras de este hombre en la tele, y ahora estoy aquí con él viviendo una", decía Peleteiro. "Dichosa la vida", añadía, visiblemente emocionada.

Aunque admitió haber pasado momentos difíciles, "he pasado mis sustos", confesó entre risas. En otra publicación, calificó la experiencia como "una de las aventuras más increíbles de mi vida" y agradeció a Calleja por ayudarla a vencer miedos y compartir su pasión.

La aparición de un oso negro en pleno rodaje

Pocos días después, Calleja publicaba otra escena insólita desde Canadá: "Rodando Universo Calleja en Canadá cuando un oso negro se acerca a nosotros a oler... Menudas caras se les quedaron a nuestros invitados", escribió el presentador. Las imágenes muestran la reacción de su equipo y de los invitados, entre los que se encuentran Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo, Santi Millán, Guillermo Bárcenas y Raúl Pérez.

El animal apareció mientras grababan en un entorno natural completamente virgen, accesible únicamente por helicóptero. Aunque no hubo peligro real, el susto quedó grabado para la historia del programa.

Helicópteros, paisajes imposibles y emoción real

En esta nueva temporada, el equipo de Calleja se ha desplazado a lugares tan remotos que necesitan operar con helicópteros. "Nos gusta explorar con nuestros invitados lugares inaccesibles", explicaba en Instagram. El entorno canadiense, con sus montañas escarpadas, glaciares y bosques profundos, eleva el formato a un nivel casi cinematográfico.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de emisión de los nuevos episodios, se sabe que la grabación está en curso y que la segunda temporada llegará a Telecinco próximamente. La primera se estrenó el 26 de marzo de 2025, y todo apunta a que el regreso se mantendrá en prime time.

Este nuevo ciclo coincide con la expansión del universo televisivo de Calleja, que además de 'Universo Calleja', ha estrenado este año el spin‑off 'Volando voy, volando vengo' en Telecinco, una versión más social y rural de sus aventuras. Sin embargo, es en 'Universo Calleja' donde se despliega la faceta más salvaje, física y espectacular del presentador leonés.